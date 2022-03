Come ottenere Amazon Music Unlimited gratis 3 mesi

Amazon Music Unlimited è un servizio streaming on demand che offre accesso illimitato a oltre 90 milioni di brani in alta definizione. Puoi trovare tutte le hit del momento, compresa la playlist dell'ultima edizione di Sanremo 2022. Potrai dare spazio ai tuoi gusti scegliendo i titoli che ami e inserendoli in apposite playlist che puoi creare ad hoc.

Perché limitare l'accesso a tutta la musica disponibile? Potrai scegliere di ascoltare tutti i brani che vuoi anche offline. In questo modo, quando viaggerai in aereo o sarai in una zona scoperta dal segnale, trascorrerai il tuo tempo ascoltando la tua musica preferita.

Da oggi è ancora più conveniente perché Amazon mette a disposizione di tutti gli utenti che si iscrivono la prima volta una prova gratuita di Amazon Music Unlimited. Hai capito bene, potrai ascoltare tutti i brani che vuoi per ben 3 mesi completamente gratis, senza spendere un centesimo. Scopriamo insieme come è facile ottenere questa promozione incredibile.

Amazon Music Unlimited grati per 3 mesi

Immagina di poter ascoltare oltre 90 milioni di brani tra cui inediti, pezzi storici, insomma tutta la tua musica preferita completamente gratis, a canone zero. Un sogno che diventa realtà grazie ad Amazon che in questi giorni permette a chiunque voglia provare il suo servizio Amazon Music Unlimited ben 3 mesi senza pagare un centesimo. Quali sono i vantaggi del programma Unlimited? Eccoli qui elencati:

accesso illimitato a oltre 90 milioni di brani in HD;

di brani in HD; streaming sempre e ovunque, senza pubblicità ;

; scarica tutti i brani che vuoi per ascoltarli offline con skip illimitati ;

con ; milioni di episodi di podcast disponibili fin da subito.

Ma come puoi ottenere 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis? È molto semplice e veloce. Segui le nostre istruzioni e goditi tutti i brani che vuoi senza pubblicità e con la possibilità di scaricarli per ascoltarli anche offline:

raggiungi la pagina web dedicata alla promozione Amazon Music Unlimited per la prova gratuita di 3 mesi;

per la prova gratuita di 3 mesi; iscriviti al servizio cliccando sul bottone “ Iscriviti: 3 mesi gratis “;

“; segui tutte le istruzioni che compaiono a video per effettuare la registrazione del tuo nuovo account.

Per ottenere Amazon Music Unlimited in prova per 3 mesi gratis dovrai sbrigarti perché è un'offerta a tempo limitato. Allo scadere dei 3 mesi l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese. Non è vincolante, quindi potrete disattivarlo in qualunque momento, anche prima che si rinnovi dopo i 3 mesi.