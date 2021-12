Come navigare su Internet con Apple Watch

Ecco come fare per navigare su Internet con un nuovo portale su Apple Watch. Finalmente esiste un modo e un'app dedicata, ma la domanda è la seguente: a chi serve realmente?

Apple Watch: con il browser web navigherete dal polso

Se avete mai desiderato avere un browser web al polso, ora c'è un'app per questo. µBrowser è un software progettato per consentirvi di inserire un indirizzo web o eseguire una ricerca con DuckDuckGo in modo da poter visualizzare i siti web sul wearable di casa Apple.

Non è gratis, ma attenzione: ha un costo veramente irrisorio. La si trova a soli $ 0,99 dall'App Store e offre un'esperienza di navigazione “light” che è utile se non avete altri dispositivi con voi ma volete cercare qualcosa rapidamente. Oltre a visitare un URL specifica o eseguire ricerche sul Web, potete anche vedere le ultime pagine visitate o salvarle nei preferiti. Altresì, potete utilizzare l'app companion su iPhone per gestire i vostri segnalibri.

Il software è in grado di offrire solo un'esperienza di navigazione limitata al polso. Lo sviluppatore avverte che ci sono limitazioni con Javascript e con le pagine Web di grandi dimensioni. Non di meno, si nota che gli accessi, molto probabilmente, non funzioneranno. Non c'è nemmeno il pulsante per tornare indietro.

Tenete presente che l'Apple Watch ha un'esperienza di navigazione integrata, ma solo in app come Messaggi nel caso in cui qualcuno vi invia un collegamento; vi basta toccare quel link e navigare in una pagina web, ma non potete inserire un URL o cercare una pagina come in µBrowser.

Questa non sarà sicuramente l'app più pratica perché la maggior parte delle persone probabilmente non vorrà visitare i siti e i portali sul piccolo display di Apple Watch, ma è un'utilità interessante da avere in caso di necessità.