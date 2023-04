Come navigare anonimi su Internet: con QUESTA VPN bastano 2,19€ al mese

Navigare anonimi su Internet è possibile. Accedere al web proteggendo la propria privacy e i dati di navigazione richiede l’utilizzo del software giusto. In particolare, è necessario puntare su di una VPN in grado di garantire la crittografia del traffico dati e una politica no log che assicuri l’assenza di un tracciamento dei dati di navigazione.

La scelta giusta in questo momento per una VPN in grado di garantire una navigazione anonima è CyberGhost. Questa VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 2,19 euro al mese, con uno sconto dell’82%. Per accedere all’offerta è possibile puntare sul piano biennale che aggiunge 4 mesi gratis, per una sottoscrizione complessiva di 28 mesi.

Per accedere all’offerta è possibile raggiungere il sito di CyberGhost tramite il link qui di sotto.

VPN a 2,19 euro al mese per navigare anonimi su Internet: ecco l’offerta di CyberGhost

CyberGhost è una VPN completa, affidabile e veloce. Per proteggere la connessione dell’utente, questa VPN propone la crittografia AES a 256 bit a cui si affiancano varie funzionalità di sicurezza aggiuntive e un kill switch specifico. C’è poi una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente.

La VPN può contare anche su di un network di centinaia di siti web sparsi in 91 Paesi al mondo e sulla possibilità di navigare senza limiti di banda per la connessione. In questo modo, l’accesso ad Internet avviene non solo in modo anonimo ma anche alla massima velocità e con la possibilità di aggirare eventuali limiti dei servizi web.

Con l’offerta in corso è possibile attivare CyberGhost al prezzo scontato di 2,19 euro al mese. Per accedere allo sconto è possibile puntare sul piano biennale che aggiunge 4 mesi gratis extra, per un totale di 28 mesi. Per attivare l’offerta è disponibile il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.