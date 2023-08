Come modificare un post di Instagram pubblicato

Instagram è uno dei social network più popolari per condividere momenti della propria vita con foto video e molto altro. Ma cosa succede se si commette un errore e si vuole modificare un post già pubblicato? Semplice, si modifica. Infatti, Instagram permette di modificare i post e aggiungere delle impostazioni anche dopo la pubblicazione, evitando così di dover cancellare del tutto il post.

Instagram: pubblicare un post

Instagram è una piattaforma intuitiva, divertente e veloce per pubblicare foto e video attraverso i post. I post sono un modo per farsi conoscere e per condividere con gli altri utenti le proprie passioni, i viaggi, i ricordi e un qualsiasi momento di vita. Condividere un post è semplicissimo, per farlo è sufficiente seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Accedere con il proprio profilo;

Selezionare il +;

Scegliere la foto o il video da pubblicare;

Selezionare “Avanti”;

Aggiungere le modifiche;

Premere “Avanti”;

Completare la didascalia e tutte le relative impostazioni;

Terminare con “Condividi”.

A questo punto il post è pubblico ed è presente sul profilo personale, tutti gli utenti possono vedere il post, commentarlo o lasciare un like.

Modificare un post condiviso su Instagram

Ma cosa succede se dopo la pubblicazione ci si rende conto che qualche dato o impostazione è scorretta? Niente paura, Instagram permette di modificare alcune impostazioni e informazioni del post pubblicato, sia che il post sia stata appena condiviso sia se pubblicato da tempo. Farlo è molto semplice e permette di correggere il post in pochi semplici passaggi dal profilo personale, senza la necessità di eliminarlo. In primis è necessario precisare che le modifiche che si possono apportare a un post sono diverse, tra queste:

Nascondere il numero di “Mi piace”;

Disattivare o attivare i commenti;

Aggiungere o togliere Tag;

Modificare il testo;

Modificare il luogo;

Eliminare foto, in caso di un post multiplo.

Come modificare un post di Instagram da smartphone

Modificare le impostazioni di un post di Instagram pubblicato su smartphone significa poter modificare le impostazioni relative alla privacy, alla condivisione, ai commenti, ai salvataggi e alle interazioni del tuo post. Nella pratica per procedere con la modifica del post su Instagram ci sono due step, il primo riguarda le impostazioni per i mi piace o i commenti, il secondo le modifiche delle informazioni relative al post. Per procedere con le impostazioni del post è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione di Instagram;

Accedere al proprio profilo personale;

Cliccare la foto;

Aprire il profilo;

Scorrere i post;

Selezionare il post da modificare;

Premere i tre punti orizzontali in alto;

Selezionare le impostazioni da modificare dalla lista;

Mostra/Nascondi il numero di “Mi piace”;

Attiva/ Disattiva i commenti;

Uscire dal post le modifiche sono salvate in automatico.

Modificare le informazioni di un post pubblicato

Nel secondo caso si tratta di modificare tutte le informazioni di un post pubblicato su Instagram, può accedere di commettere o errori o di scordare di compilare un dato, in qualsiasi caso ecco allora come procedere:

Aprire l’applicazione di Instagram;

Accedere al proprio profilo personale;

Cliccare la foto;

Aprire il profilo;

Scorrere i post;

Selezionare il post da modificare;

Premere i tre punti orizzontali in alto;

Scegliere “Modifica”.

Arrivati a questo punto si aprirà il post con tutte le informazioni inserite errate o mancanti, per modificare il post sarà sufficiente inserire le nuove informazioni. Nel dettaglio è possibile modificare il luogo, sotto al nome, i tag, il testo ed eliminare delle foto per i post multipli. Quando il post è pronto terminare con “Fine” per salvare le modifiche, le nuove informazioni verranno salvate e visualizzate nel post sul profilo. La modifica del post può avvenire ogni qualvolta si desidera senza nessun limite.

Come modificare un post di Instagram pubblicato da PC

Modificare un post di Instagram è un’azione comoda che permette di correggere o aggiungere tutte le informazioni che si possono inserire in un post di Instagram. Qualsiasi sia l’errore del post è possibile modificare le impostazioni e le informazioni anche da computer sul browser o sull’applicazione ufficiale. Per modificare un post di Instagram già pubblicato da PC è necessario procedere seguendo questi passaggi:

Accedere al Browser preferito;

Cercare Instagram sulla barra di ricerca;

sulla barra di ricerca; Aprire Instagram;

Inserire i dati di accesso, nome utente e password;

Aprire il profilo personale;

Scorrere i post;

Selezionare il post da modificare;

Premere i tre puntini orizzontali in alto;

Selezionare “Modifica”;

Procedere con le modifiche delle informazioni del post;

Terminare con “Fine”.

Invece, nel caso in cui è necessario modificare solo le impostazioni riguardante il post, basterà procedere dal menu presente premendo i tre puntini orizzontali. Tra le modifiche disponibili è possibile modificare l’attivazione e la disattivazione del numero dei “Mi piace” e la possibilità o meno di lasciare commenti.

Cos’è il numero dei “Mi piace”

Tra le impostazioni che è possibile modificare prima e dopo la pubblicazione di un post, è presente anche il numero dei “Mi piace”. Ma di cosa si tratta? Il numero dei “Mi piace” altro non è che il numero visualizzato dei mi piace sotto un post di Instagram. Il numero dei mi piace è visibile sotto il post, accanto al nome di un utente seguito ad esempio da “e altre 30 persone”. Il numero dei mi piace è nato come un indicatore della popolarità e dell’engagement di un post o di un profilo. Instagram però ha deciso da qualche anno di lasciare agli utenti la possibilità di scegliere se vedere o meno il numero dei mi piace sui post altrui e sui propri. L’impostazione può essere attivata o disattivata sia quando si sta per pubblicare un post, e sia a post pubblicato come visto precedentemente. Disattivando il numero preciso dei “Mi piace” non si visualizzare più il numero, ma soltanto i nomi degli utenti che hanno lasciato il like seguito da “e altri”.