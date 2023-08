Come impostare la modalità ospite su Android

La modalità ospite su Android è una funzione che permette di condividere il proprio dispositivo con altre persone, senza esporre i propri dati personali, le proprie app e le proprie impostazioni. Si tratta di una modalità che crea un profilo temporaneo e separato dal profilo principale, in cui si possono usare solo le app predefinite e si ha accesso limitato alle funzioni del dispositivo.

Modalità ospite: come funziona e quando usarla

La modalità ospite è utile quando si vuole prestare il proprio smartphone o tablet a un amico, a un familiare o a un bambino, per evitare che possano vedere le proprie foto, i propri messaggi, i propri contatti o altre informazioni private. Inoltre, la modalità ospite impedisce che il profilo principale possa essere modificato o danneggiato da chi usa il dispositivo. Per attivare la modalità ospite si può procedere dal menu delle impostazioni. Attenzione la modalità ospite su Android è disponibile a seconda del modello e della marca del dispositivo e dell’aggiornamento presente.

Come attivare la modalità ospite su Android

La modalità ospite è una funzione molto utile per proteggere sia la propria privacy che la propria sicurezza nel caso in cui si condivide il proprio dispositivo con altre persone. Per procedere all’attivazione della modalità ospite è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alle impostazioni del profilo;

Cercare la voce Account e utenti, Utenti o Multiutente, a seconda del dispositivo;

Selezionare “Aggiungi utente”.

A questo punto è possibile procedere in due modi, nel primo caso se si tratta di un nuovo ospite ed è necessario eliminare i dati relativi all’ospite precedente, procedere su “Ricomincia”. Nel secondo caso, in cui l’ospite ha già una sessione aperta, è necessario procedere su “Continua”. È necessario attendere che il dispositivo passi alla modalità ospite e visualizzi la schermata di benvenuto.

Chiudere una sessione ospiti su Android

Dopo aver utilizzato la modalità ospite su Android, per la condivisione del dispositivo con qualcun altro, è possibile chiudere la sessione ospite. Sono necessari pochi e semplici passaggi per chiudere la sessione ospiti di Android, nello specifico:

Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo, per trovare le impostazioni;

Scorrere di nuovo verso il basso per trovare tutte le Impostazioni rapide;

Selezionare “Utente”

Scegliere “Rimuovi ospite” o “Elimina visitatore” per cancellare i dati della modalità ospite.

Confermare l’operazione;

Selezionare “Proprietario” per tornare al profilo normale.

Navigare su Chrome da ospite

In alternativa, nel caso in cui non necessario creare un profilo ospite sullo smartphone, è possibile procedere con la navigazione ospite su Chrome il browser web di Google. Per utilizzare Chrome su un dispositivo altrui o per condividere il dispositivo con altre persone è possibile usare la modalità ospite. Si tratta di una modalità che crea una sessione temporanea e separata dalla sessione principale, in cui non vengono salvati i dati di navigazione, come la cronologia, i cookie, le password o i preferiti. La modalità ospite è utile per proteggere la privacy e la sicurezza nel caso in cui venga utilizzato Chrome su un dispositivo condiviso.

Modalità ospite: rischi e vantaggi

La modalità ospite su Android è sicuramente una funzione che permette di condividere il proprio dispositivo con altre persone, senza esporre i propri dati personali, le proprie app e le proprie impostazioni. Come abbiamo potuto analizzare, si tratta di una modalità che crea un profilo temporaneo e separato dal profilo principale, in cui si possono usare solo le app predefinite e si ha accesso limitato alle funzioni del dispositivo. Questo comporta al livello tecnico dei vantaggi e degli svantaggi, che vanno considerati prima di usarla.

Modalità ospite i vantaggi

Attivare la modalità ospite su Android offre sicuramente dei vantaggi in termini di privacy e sicurezza, sia per il proprietario del dispositivo che per l’ospite. Infatti, il proprietario può prestare il suo smartphone o tablet a un amico, a un familiare o a un bambino, senza nessun tipo di preoccupazione principalmente per quanto riguarda i contenuti personali. L’ospite infatti non può accedere in nessun modo alle foto, ai suoi messaggi, ai contatti o altre informazioni private. Inoltre, la modalità ospite impedisce che il profilo principale possa essere modificato o danneggiato da chi usa il dispositivo. L’ospite può usare il dispositivo in modo semplice e veloce, senza dover inserire un account Google o altre credenziali. Inoltre, la modalità ospite cancella automaticamente i dati dell’ospite quando si esce dalla modalità o si passa a un altro profilo.

Modalità ospite: tutti i limiti

Sicuramente è molto importante tenere in considerazione, quando si attiva la modalità ospite su Android, anche tutti i svantaggi in termini di funzionalità e compatibilità, sia per il proprietario del dispositivo che per l’ospite. Il proprietario non può controllare o limitare le attività dell’ospite sul dispositivo, come le chiamate telefoniche, la navigazione web, il download di app o l’uso della fotocamera. Inoltre, la modalità ospite non è disponibile su tutti i dispositivi Android e può variare a seconda del modello e della marca. L’ospite non può accedere alle app e ai dati del proprietario, come i preferiti, i documenti, le playlist o i giochi. Inoltre, la modalità ospite non consente di salvare i dati dell’ospite per un uso futuro, come le impostazioni, i progressi o le personalizzazioni.