Come guardare Stasera c'è Cattelan all'estero

Stasera c’è Cattelan è il late night show condotto da Alessandro Cattelan, l’ex conduttore di X Factor divenuto famoso all’inizio degli anni Duemila grazie ad alcuni programmi televisivi in onda su MTV insieme alla VJ Giorgia Surina. Viene trasmesso in diretta TV su Rai 2 ogni martedì e mercoledì in seconda serata e in streaming su Rai Play. Presente anche l’accompagnamento del gruppo musicale Street Clerks.

Se sei all’estero, per guardare Stasera c’è Cattelan devi scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. La migliore per lo streaming è NordVPN, grazie alla sua velocità supersonica rispetto agli altri competitor.

Come guardare Stasera c’è Cattelan in streaming dall’estero

Il servizio migliore tra quelli disponibili è NordVPN, oggi in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi, più tre mesi gratis da regalare a un proprio amico.

Una volta attivato il piano di due anni a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, scarica l’app gratuitamente sul dispositivo dove intendi seguire il programma di Alessandro Cattelan, dopodiché esegui il login e seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia, in questo modo simulerai una connessione dal nostro Paese e in automatico sbloccherai i contenuti in precedenza bloccati.

È tutto, ora puoi goderti finalmente lo streaming della trasmissione Stasera c’è Cattelan su RaiPlay anche dall’estero, senza alcuna interruzione né brutta sorpresa, indipendentemente dal luogo da cui ti colleghi.