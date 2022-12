Come guardare Roma-Bologna in streaming dall'estero

Mercoledì 4 gennaio 2023 sarà una giornata intensa per gli appassionati di calcio. Infatti, tornerà in attività il Campionato di Serie A TIM 2022/23. In programma ci sono esattamente dieci partite e stare dietro a tutte sarà un’impresa per chi non vuole perdersi le migliori. Tra queste ti consigliamo Roma-Bologna.

Come sempre potrebbero non mancare i colpi di scena arricchendo di emozioni i 90 minuti di gioco che inizieranno con il fischio di inizio dell’arbitro alle 16:30. Ma come puoi vedere questa e tutte le altre partite in streaming se ti trovi all‘estero? Ci sono due soluzioni, ma l’una non esclude l’altra.

Per prima cosa dipende se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni. Tuttavia, dovrai trovarti in uno nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Roma-Bologna in streaming dall’estero: quando serve una VPN

Invece, se ti trovi in un Paese che non compare nell’elenco precedente, quindi fuori dall’Unione Europea, per poter vedere Roma-Bologna in streaming con DAZN devi attivare sul tuo dispositivo una VPN. La migliore per queste necessità è NordVPN.

I suoi esperti aggiornano costantemente i server affinché siano sempre in grado di aggirare le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Il vantaggio di questa VPN è che puoi cambiare la tua posizione virtuale quante volte vuoi.

In questo caso dovrai selezionare un server italiano. Così DAZN riconoscerà la tua connessione come se arrivasse dall’Italia. Senza alcun problema potrai vedere Roma-Bologna in streaming da qualsiasi posto e con una qualità streaming ottimizzata.

