Come funziona la truffa dell'iPhone da 1 milione di dollari

La truffa per la riparazione di iPhone da 1 milione di dollari è in corso da più di tre anni e ora si scopre che ha portato un cinese a ricevere una pena durissima e a pagare quasi 2 milioni di dollari in sanzioni. Utilizzando un metodo che è stato utilizzato da altri truffatori, Haiteng Wu ha indotto Apple ad accettare “restituzioni” di iPhone contraffatti e a li ha sostituiti con quelli veri…

Un uomo in Cina ha truffato Apple per 1 milione di dollari

Il meccanismo ha sfruttato dei falsi iPhone estremamente convincenti disponibili in Cina. Sebbene questi eseguano una versione di Android, sono stati resi inutilizzabili in modo che non si accendessero. Sono stati forniti numeri di serie e numeri IMEI falsi per clonare l'identità dei melafonini originali che erano ancora in garanzia.

Agli occhi dei dipendenti dell'Apple Store, i telefoni sembravano reali e venivano visualizzati nel loro database come “in garanzia”. Visto che gli addetti agli Apple Store non sono stati in grado di accenderli, li hanno sostituiti con dei modelli originali. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Wu è stato condannato ieri, anche se è stato immediatamente rilasciato poiché aveva già scontato 26 mesi di prigione in attesa del processo.

Haiteng Wu, 32 anni, della Repubblica popolare cinese, è stato condannato oggi a scontare 26 mesi di carcere per aver partecipato a una cospirazione durata tre anni per frodare Apple Inc. per oltre 1 milione di dollari […] Wu si è dichiarato colpevole nel maggio 2020, presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, per un conteggio di cospirazione per commettere frode postale. Oggi l'onorevole Emmet G. Sullivan ha condannato Wu al periodo di detenzione già scontato, che ammonta a circa 26 mesi. Ha anche ordinato a Wu di pagare $ 987.000 in restituzione e un importo identico in una sentenza di decadenza. Il giudice Sullivan aveva precedentemente ordinato a Wu di rinunciare ai suoi interessi in due unità condominiali, una a McLean, in Virginia, l'altra ad Arlington, in Virginia. Wu ha acquistato il condominio di Arlington in contanti durante la cospirazione. Secondo i documenti del tribunale depositati pubblicamente, Wu è emigrato negli Stati Uniti nel 2013 per studiare ingegneria. Dopo aver conseguito il Master nel 2015, si è assicurato un impiego legale negli Stati Uniti, ma poi ha intrapreso un piano di circa 3 anni e mezzo per frodare Apple.

Anche altri due cospiratori, fra questi troviamo la moglie di Wu, si sono dichiarati colpevoli. La donna è stata condannata a cinque mesi, mentre il terzo membro della banda è in attesa di condanna. Se questa truffa per la riparazione di iPhone da 1 milione di dollari vi suona familiare, è perché esattamente lo stesso metodo è stato utilizzato da altri truffatori in passato.