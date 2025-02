Come funziona l'app FantaSanremo 2025

Il Festival di Sanremo quest’anno è giunto alla sua 75a edizione. Si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio presso la cornice storica del Teatro dell’Ariston, nell’omonima città ligure. L’imminente inizio del Festival della Canzone Italiana ha puntato i riflettori sull’app FantaSanremo 2025.

Questa applicazione, ormai famosa a tutti gli appassionati di questo evento, è disponibile al download sia su Play Store di Google che su App Store di Apple. Una volta installata, se è la prima volta che la utilizzi, segui le istruzione per registrare un nuovo account, altrimenti effettua l’accesso con i dati precedentemente registrati.

Si tratta di un’ottima opzione per divertirsi tra amici e parenti, così da rendere più interattive le serate del Festival di Sanremo 2025. L’app FantaSanremo 2025 è un gioco a tema che, proprio come il FantaCalcio, permette di creare la propria squadra e gestire i propri progressi in base ai voti ottenuti dagli artisti a seguito delle loro performance.

La scelta degli artisti che comporranno la squadra si basa sull’aspettativa che il giocatore ha di quelli che vuole inserire con l’obiettivo di vincere ovviamente. Studiando il regolamento dell’app FantaSanremo 2025, inclusi i possibili Bonus e Malus, sarà possibile decidere al meglio gli artisti, in base anche ai crediti limitati che vengono forniti a ciascun utente. Quest’anno 100 baudi a testa per acquistare 7 artisti in gara.

FantaSanremo 2025: tutte le novità

Con il FantaSanremo 2025 sarà necessario creare una squadra di 7 artisti, schierando poi una formazione di 5 titolari, 2 riserve e 1 capitano da scegliere tra i titolari. Attenzione anche ai tempi tecnici per fare tutto questo. Infatti, sul sito ufficiale è indicato lunedì 10 febbraio 2025 (alle ore 23:59) come termine ultimo per iscrivere e modificare la propria squadra.

Per ogni serata del Festival di Sanremo 2025 saranno previsti dei bonus e dei malus che, ovviamente, resteranno segreti fino a poco prima dell’inizio della serata e che saranno validi solo per la serata corrispondente al giorno in cui verranno svelati. Ecco le novità presenti a questa edizione dell’app.

La prima novità sta proprio nella squadra, fatta di 7 artisti e non 5 come lo scorso anno. Altra novità è l’inserimento dei Titolari e delle Riserve: “Gli artisti schierati come Titolari porteranno alla tua squadra i punti relativi a bonus e malus di tutto il Regolamento, mentre gli artisti schierati come Riserve solo ed esclusivamente in relazione a Bonus e Malus Extra. Potrai cambiare la formazione schierata tutte le volte che vuoi prima dell’inizio del Festival. Una volta chiuse le iscrizioni potrai modificare la formazione a tuo piacimento ma solo dalle 08.00 alle 20.00”.

La terza novità riguarda il Capitano, da scegliere tra i 5 titolari, che “raddoppia i punti ottenuti tramite bonus relativi a piazzamenti in top five per ogni serata e i punti dei bonus e malus relativi al piazzamento in Classifica Finale”.

Troverai una sezione dedicata alla Classifica Artisti dove potrai vedere se i componenti della tua squadra hanno guadagnato punti. Iniziato il Festival troverai anche il recap delle serate nel dettaglio della tua squadra.

Se ti trovi all’estero, per utilizzare al meglio l’app FantaSanremo 2025 ti consigliamo di abbinarci l’uso di una VPN. Al momento NordVPN è tra le più efficaci per cambiare posizione virtuale e così aggirare i cosiddetti blocchi regionali che potrebbero creare problemi di accesso.