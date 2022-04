Come fare storie Instagram belle e creative: 5 consigli efficaci

Instagram è una delle piattaforme social più in voga del momento. Lanciata nel 2010, è divenuta rapidamente popolare specialmente da quando è utilizzata da influencer, aziende e content creator per la promozione di prodotti e dei loro brand personali. Parimenti, sono cresciuti anche i corsi per diventare Instagrammer di successo, come quello offerto da Domestika, ora in sconto addirittura dell'82%, per creare storie Instagram di successo.

Sì perché le Stories sono il modo più rapido ed efficace per interagire con i propri follower in maniera immediata, che funzionano in modo differente rispetto i “semplici” post fotografici. Adele Chiabodo, content creator e insegnante del corso di Domestika, ha stilato un vademecum di cinque consigli utili per creare la storia Instagram perfetta.

Cinque consigli per una storia Instagram creativa ed efficace

Seguita da oltre 78mila follower su Instagram, Adele è senza dubbio una fonte molto affidabile per capire come creare delle Stories accattivanti e che sappiano coinvolgere in modo efficace il tuo pubblico. Vediamo i suoi suggerimenti.

1. Comprendi la differenza tra post e storia Instagram

Il primo passo è comprendere la differenza che vige tra un semplice post e una storia Instagram. Il post punta ad offrire una fotografia studiata, curata nel minimo dettaglio, molto spesso ripassata in post-produzione per apparire ancora più splendente ed efficace. È il biglietto da visita del tuo profilo: la prima vetrina con cui interagiscono eventuali nuovi follower.

La storia invece è utile per coinvolgere gli stessi nella tua vita quotidiana o su un argomento di cui vuoi richiedere il loro parere. Ovviamente tutto dipende da ciò che decidi di mostrare sul tuo profilo Instagram, che sia un brand o semplici attimi di vita, devi individuare cosa piace al tuo pubblico e decidere di conseguenza cosa può portarti un alto livello di engagement.

2. A che ora postare una storia Instagram?

Avrai notato che in rete è possibile scovare numerosi consigli sugli orari più o meno “corretti” per pubblicare un post o una storia. In realtà, anche qui dipende dal tuo pubblico. Non esistono orari perfetti, a parte quelli ragionevoli (evita di postare in piena notte, insomma…), ma è importante creare una sorta di rituale con i tuoi follower.

Ricorda che la pubblicazione di una storia dura solo 24 ore, quindi puoi trovare un momento o più momenti quotidiani in cui condividi le tue sensazioni e le tue esperienze con chi ti segue. In questo modo, creerai una sorta di appuntamento fisso immancabile, sia per i fan già esistenti, sia per eventuali nuovi arrivati.

3. Come scattare e modificare una foto per Instagram

Quando pubblichi una foto con una storia su Instagram non sottovalutare il valore dell'immagine. Anche in questo caso, prova a creare una specie di abitudine con soggetti ricorrenti, un'inquadratura simile e uno stile che insomma sia tutto tuo, perfettamente riconoscibile.

Se vuoi modificare le foto prima di pubblicarle puoi scegliere di lasciarle così come sono oppure optare per uno dei tanti filtri che ti offre la piattaforma. Cerca di mantenere una certa coerenza con il tuo feed, ma potresti anche decidere di stravolgerlo completamente. L'importante è non mischiare stili troppo diversi tra loro, specialmente nella stessa giornata.

4. Alcune app per il layout delle foto

Alcune delle applicazioni migliori per layout, collage, cornici e impostazioni particolari delle foto sono le seguenti:

Unfold

Made

Clay

Canva

Utilizzando queste app potresti trovare uno stile ancora più personalizzato, che ti permetta di distinguerti dagli altri profili.

5. App per aggiungere font e scritte alle storie

Infine, risultano molto utili anche delle applicazioni che ti permettano di aggiungere font e scritte particolari per le tue storie Instagram:

Wordswag

Appfortype

Grazie a questi suggerimenti riuscirai a creare delle storie Instagram più efficaci e che siano in grado di coinvolgere un sempre maggior numero di persone. Se vuoi sviluppare un piano editoriale mensile per Instagram e non sai da dove cominciare, ad un corso online: un'ottima proposta arriva da Skolastica, ora in offerta speciale a soli 10,90€ con l'82% di sconto.