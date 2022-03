Come fare per donare sostegno all'Ucraina tramite Apple

Apple apre le donazioni al fondo di soccorso dell'UNICEF ucraino attraverso l'App Store e il sito web ufficiale. Di fatto, Cupertino ha semplificato il sostegno che si può fornire ai cittadini ucraini. Ora c'è un banner nella parte superiore del suo portale con un pulsante per le donazioni che indirizza automaticamente all'app Music o iTunes. Si può anche donare nell'App Store o nell'app News attraverso le sezioni dedicate.

Apple: si possono donare soldi per aiutare i profughi dell'Ucraina

L'OEM di Cupertino vi consente di donare tra i 5 e i 200 dollari e tutto il ricavato andrà direttamente all'UNICEF USA per aiutare le famiglie colpite dalla guerra in Ucraina. Le donazioni passano attraverso il vostro ID Apple e vi basterà utilizzare un qualsiasi metodo di pagamento allegato al vostro account.

Questa è una delle molteplici inziative che la mela ha fatto di recente per difendere l'Ucraina. All'inizio di questa settimana, Tim Cook ha inviato un'e-mail ai dipendenti affermando che la compagnia avrebbe abbinato le loro donazioni all'Ucraina con un rapporto di 2:1. L'e-mail confermava anche il fatto che la società stava lavorando con alcuni partner per valutare cosa fare in più per aiutare i profughi e le famiglie in fuga.

L'azienda di Cupertino ha cessato le vendite di prodotti in Russia e ha interrotto le esportazioni nel canale di vendita russo. Ha anche ritirato due importanti app, RT e Sputnik, dagli App Store internazionali. Tuttavia, entrambe sono ancora disponibili per il download nel paese locale.

Ultimamente, il CEO della mela si sta esponendo molto in merito alla questione, proprio perché questa iniziativa militare sta sconvolgendo il mondo intero sebbene sia circoscritta al solo territorio Russia-Ucraina.

Nelle notizie correlate, oltre ad Apple, molte altre compagnia americane e non solo, hanno deciso di chiudere i propri store sul territorio di Putin: l'elenco è lunghissimo e va da Microsoft a Google, da HeM a Ikea.