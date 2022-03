Come disdire un contratto con TIM

TIM è l'operatore telefonico nazionale che offre soluzioni di rete fissa e mobile a prezzi interessanti con una qualità indiscussa. Ovviamente, sempre nuovi operatori si sono inseriti in questo mercato aumentando così la concorrenza. Prezzi ancora più convenienti stanno dando del filo da torcere ai provider più storici.

Non è quindi strano che tu voglia disdire un contratto con TIM. Magari proprio perché hai trovato un operatore telefonico che offre lo stesso piano di abbonamento, o uno molto simile, a un prezzo più conveniente. Qualunque sia il motivo per il quale vuoi retrocedere da un contratto TIM, in questo articolo troverai tutte le indicazioni per farlo in modo semplice e sicuro.

Tutte le istruzioni per disdire un contratto TIM

Come dicevamo, non è complicato disdire un contratto con TIM. Prima però di vedere tutte le procedure necessarie dobbiamo precisare una cosa. Se stai abbandonando questo operatore perché hai trovato un'offerta mobile più conveniente, non è necessario che tu proceda con una disdetta ufficiale nel caso il piano tariffario attivo sia con ricaricabile. Infatti, sarà il nuovo provider a procedere con la portabilità del numero. Tu dovrai solo accertarti che abbia indicato anche il recupero della somma presente nel credito residuo così che possa essere trasferita sulla tua nuova scheda SIM.

Per tutto il resto, quindi con contratti in abbonamento, ecco come puoi disdire la tua offerta attiva con TIM. Il modo più semplice per avere tutte le istruzioni necessarie e così evitare errori che potrebbero portare a spiacevoli penali, è quello di farsi ricontattare direttamente da un operatore dedicato. Basterà raggiungere la pagina web alla sezione specializzata per le richieste di disdetta della linea telefonica e inserire il numero dal quale vuoi essere richiamato. Il servizio è gratuito ed è attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:30.

Se invece vuoi retrocedere al contratto per attivazione di una nuova linea di rete fissa, allora dovrai scaricare l'apposito modulo e compilarlo in ogni sua parte. Poi dovrai inviarlo all'indirizzo email documenti187@telecomitalia.it.

Se invece si tratta di un contratto mobile in abbonamento dovrai necessariamente accedere alla pagina dedicata attraverso il tuo indirizzo email e password e compilare il form online, oppure scaricando l'apposito modulo da inviare documenti119@telecomitalia.it.

