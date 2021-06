La ricerca dello smartphone più adatto alle proprie esigenza è sempre un tema attuale nel mondo della tecnologia, Idealo ha analizzato i filtri di ricerca più utilizzati dagli italiani online e ha delineato le caratteristiche dello smartphone ideale. I dati raccolti dimostrano che gli utenti hanno ben chiaro il tipo di smartphone che stanno cercando online, in termini di specifiche tecniche, dimensioni e prezzo.

Idealo ha basato la propria ricerca su diversi parametri, dal produttore al sistema operativo, passando per la quantità di memoria RAM e lo spazio d'archiviazione. I dati raccolti hanno rivelato le seguenti preferenze: Il produttore più cercato è Apple, seguito da Samsung e Xiaomi, mentre chi cerca un modello specifico si dirige verso iPhone 11, seguito da iPhone 12 e dal mid-range Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Produttore : Apple (31.9%) – Samsung (24,5%) – Xiaomi (19.1%) – Huawei (7.7%) – OPPO (4.2%)

: Apple (31.9%) – Samsung (24,5%) – Xiaomi (19.1%) – Huawei (7.7%) – OPPO (4.2%) Modello: iPhone 11 (8,1%) – iPhone 12 (4,0%) – Xiaomi Redmi Note 9 Pro (3,3%) – iPhone 12 Pro (2,8%) – Samsung Galaxy A71(2,8%) – Apple iPhone SE 2020 (2,7%)

Le dimensioni del display sono un altro parametro importante per gli e-shopper italiani, la diagonale preferita è 5.5″, anche se – come ben sappiamo – gli smartphone così compatti sono ben pochi (per non dire nessuno).

Per quanto riguarda RAM e memoria interna, la configurazione più cercata per lo smartphone ideale è 4/128GB, mentre la fascia di prezzo più selezionata va dai 100 ai 200€, con una certa predilezione per gli smartphone entry level low cost. Inoltre gli italiani hanno una chiara preferenza nei confronti degli smartphone neri, seguiti a ruota dai device di colore bianco.

Smartphone