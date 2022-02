Come cancellare l'iscrizione ad Amazon Prime

Se hai deciso di cancellare la tua iscrizione ad Amazon Prime qui troverai tutte le istruzioni necessarie per farlo. Molto probabilmente non sei più interessato a questo servizio perché le piattaforme di shopping online che preferisci sono altre, o forse ora non acquisti più così frequentemente sul sito del colosso degli eCommerce. Nessun problema. Di seguito troverai tutte le indicazioni per cancellare la tua iscrizione ad Amazon Prime in maniera facile, veloce e pulita.

Amazon Prime: come cancellare la tua iscrizione

Annullare l'iscrizione ad Amazon Prime è un'operazione che non richiede molto tempo. In pochissimi minuti potrai infatti effettuare tutto e così non ricevere più l'addebito mensile o annuale al prossimo rinnovo. Prima di procedere però vogliamo ricordarti che annullando il servizio perderai anche l'accesso a Prime Video, la piattaforma di streaming on demand che propone tantissimi film e serie TV original e internazionali.

Una volta chiarito questo aspetto e tutti i privilegi che perderai, come la consegna gratuita e veloce su tantissimi prodotti, possiamo procedere descrivendo i passaggi per annullare la tua iscrizione ad Amazon Prime:

accedi ad Amazon da browser con il tuo account inserendo le credenziali di accesso (email o numero di telefono e password);

con il tuo account inserendo le credenziali di accesso (email o numero di telefono e password); in alto a destra spostando il cursore su “ Account e liste ” si aprirà un menù a tendina, lì dovrai selezionare la voce “ Il mio Amazon Prime “;

” si aprirà un menù a tendina, lì dovrai selezionare la voce “ “; una volta cliccato si aprirà una pagina con in alto il tuo Nome Utente, l'attuale piano attivo e la prossima data di rinnovo;

in questa sezione dovrai selezionare “ Aggiorna, cancella e altro ” nel riquadro in alto a destra “Gestisci Iscrizione”;

” nel riquadro in alto a destra “Gestisci Iscrizione”; potrai così decidere se ricevere un promemoria 3 giorni prima del prossimo rinnovo selezionando la casella dedicata, oppure annullare direttamente l'iscrizione cliccando sul bottone “Termina l'iscrizione”;

sarai reindirizzato su un'ultima pagina dove avrai modo di consultare tutti i servizi che verranno disabilitati. Se sei convinto dovrai solo cliccare sul bottone giallo “Continua per cancellare“.

Diverso è invece se vuoi cancellare definitivamente il tuo account Amazon.