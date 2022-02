Come cancellare definitivamente un account Twitter

Twitter è un ottimo social network che permette a qualsiasi utente non solo di pubblicare informazioni, frasi o pensieri brevi, foto e video, ma anche di rimanere informati. Infatti, collegandosi a molti profili ufficiali è possibile conoscere in anteprima news calde o informazioni non ancora pubblicate sulla rete come vere e proprie notizie. Nonostante queste e molte altre caratteristiche, se non è la piattaforma social che fa per te e vuoi abbandonarla, ecco come puoi cancellare un account Twitter in modo semplice e veloce.

Twitter: cosa è importante fare prima di cancellare l'account

Prima però di cancellare il tuo account Twitter è importante scaricare una copia di sicurezza dei tuoi tweet pubblicati fino a quel momento. Questa è un'azione prudente, non si sa mai visto i tempi che corrono e i pericoli del web. Come puoi salvare una copia di tutto ciò che hai postato sul social network? Non ti preoccupare, non è complicato, basta seguire questi semplici e veloci passaggi:

accedi al tuo profilo Twitter da PC (l'operazione non è effettuabile tramite app mobile da smartphone e tablet);

da PC (l'operazione non è effettuabile tramite app mobile da smartphone e tablet); nella colonna di sinistra clicca su “ Altro ” poi “ Impostazioni e privacy “;

” poi “ “; in questo menù seleziona la voce “ Il tuo account ” e in questa sezione clicca su “ Scarica l'archivio dei tuoi dati “;

” e in questa sezione clicca su “ “; a questo punto inserisci di nuovo la password e verifica che il tuo indirizzo email sia corretto perché ti verrà inviata una mail di conferma per verificare che sia tu a richiedere l'archivio dei dati;

e verifica che il tuo indirizzo email sia corretto perché ti verrà inviata una per verificare che sia tu a richiedere l'archivio dei dati; una volta cliccato sul link di conferma, inviato da Twitter sulla tua email, dovrai tornare sulla pagina del tuo account e selezionare “ Richiedi il tuo archivio “;

di conferma, inviato da Twitter sulla tua email, dovrai tornare sulla pagina del tuo account e selezionare “ “; dopo un po' di tempo, a seconda della quantità dei contenuti da scaricare, riceverai una mail con il link diretto per il download.

Come cancellare definitivamente il tuo account

Ora però è tutto pronto per eliminare definitivamente il tuo account su Twitter. Come nel caso precedente, i passaggi sono altrettanto semplici e veloci. Dovrai dedicare solo pochi minuti, ma vedrai che raggiungerai l'obiettivo. Ecco tutti i passaggi: