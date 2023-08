Facebook è il social network che non passa mai di moda, nato 19 anni fa ed è ancora oggi uno dei social più popolari al mondo. Il social network permette a tutti gli utenti di creare un profilo personale, scambiare messaggi, condividere foto e video, ma soprattutto aggiungere amici. Purtroppo, però può capitare che tra i contatti aggiunti ci siano persone con cui non si ha piacere di interagire, per fortuna, Facebook offre la possibilità di bloccare un contatto. La procedura è molto semplice e si può bloccare un contatto su Facebook da smartphone e da computer.

I contatti su Facebook

Prima di capire come bloccare un contatto su Facebook è importante sapere cosa sono i contatti e come si aggiungono. I contatti su Facebook sono le persone con cui è possibile interagire sul social network, ad esempio scambiando messaggi, commenti, reazioni, tag, inviti e altro. Per creare la propria lista contatti, è possibile inviare una richiesta di amicizia accedendo su Facebook. Al contrario, si possono anche ricevere delle richieste di amicizia, che possono essere accettate o rifiutate. Per inviare una richiesta di amicizia a una persona specifica è necessario accedere su Facebook e procedere all’interno del social network, nello specifico basta seguire questi semplici passaggi per inviare una richiesta di amicizia:

Accedere a Facebook;

Cercare il nome della persona, sull’icona della lente;

Selezionare dall’elenco la persona;

Selezionare “Aggiungi agli amici”;

Attendere la risposta.

Facebook rischi e pericoli

Facebook ha come obiettivo principale quello di connettere le persone e facilitare le relazioni sociali. I social network come Facebook aiutano gli utenti a mantenere il contatto con i propri amici e parenti, ma aiutano anche a scoprire nuove persone con cui condividere passioni e interessi, a informarsi su ciò che accade nel mondo e a esprimere la propria opinione. Purtroppo, però esporsi sul web significa anche andare incontro ad alcuni rischi, principalmente per la privacy e la sicurezza dei dati personali. Per questo è importante conoscere la procedura per bloccare un contatto indesiderato su Facebook.

Bloccare un contatto su Facebook da smartphone e tablet

Bloccare un contatto su Facebook è un’operazione semplice ma efficace per gestire al meglio le proprie relazioni sul social network. Si tratta di una funzione utile per evitare situazioni spiacevoli o indesiderate con persone che non si apprezzano o che non rispettano le proprie preferenze. Bloccare un contatto su Facebook da smartphone e tablet è semplicissimo, per farlo ci vogliono pochi passaggi, ecco nello specifico come fare per bloccare un contatto su Facebook da smartphone:

Aprire l’applicazione di Facebook;

Accedere con il proprio profilo;

Cercare il nome del contatto che si vuole bloccare, selezionare l’icona della lente;

Selezionare il profilo;

Entrare nel profilo;

Toccare i tre puntini orizzontali;

Selezionare “Blocca” dal menu che si apre;

Confermare l’operazione selezionare “Blocca”.

Dopo aver confermato l’operazione, la persona bloccata non potrà più vedere i post, aggiungere un tag, fare un invito per gruppi o eventi, avviare una conversazione personale e infine aggiungerti nuovamente agli amici.

Bloccare un contatto su Facebook da computer

Facebook è presente anche su PC, sia nella versione browser che su applicazione, per questo motivo bloccare un contatto su Facebook è possibile anche da computer. Anche da PC la procedura è semplice e veloce e permette di bloccare un contatto su Facebook da computer in un attimo. Per farlo basterà procedere accedendo dal proprio profilo personale, ma ecco nel dettaglio i passaggi da seguire, per bloccare un contatto da computer:

Collegarsi su Facebook, da app o da browser;

Accedere al proprio profilo personale;

Digitare nella barra di ricerca il nome che si vuole bloccare, “Cerca su Facebook” vicino l’icona della lente;

Digitare il nome della persona che si vuole bloccare;

Cliccare il profilo interessato;

Aprire il profilo della persona da bloccare;

Cliccare, una volta entrati nel profilo, i tre puntini in orizzontale;

Selezionare “Blocca” dalla lista presente;

Confermare su “Blocca” nella finestra di avviso che appare sullo schermo.

Bloccare un contatto su Facebook: conseguenze

Bloccare un contatto su Facebook comporta però alcune conseguenze importanti da conoscere. Innanzitutto, il contatto bloccato non sarà più in grado di vedere il proprio profilo, i propri post, le proprie foto o i propri video. Inoltre, non potrà più inviare messaggi tramite Messenger, aggiungere tag, invitare a eventi o gruppi o aggiungere come amico. Infatti, nel caso in cui il contatto bloccato era anche un amico su Facebook, l’amicizia verrà automaticamente cancellata.

Tuttavia, il blocco non è definitivo e si può modificare la propria scelta in un secondo momento. Per sbloccare un contatto su Facebook, basterà andare nelle impostazioni del proprio account, nella sezione “Blocco”, e cliccare sul pulsante “Sblocca” accanto al nome del contatto che si vuole riabilitare. Anche se nel caso in cui si procede sbloccando un contatto, l’amicizia su Facebook non si ripristina in automatico, è infatti necessario inviare nuovamente, al contatto sbloccato, la richiesta d’amicizia.

Bloccare un contatto non amico su Facebook

Nel caso in cui si viene contattati in chat da una persona che non fa parte della lista degli amici su Facebook, si può procedere bloccando l’utente direttamente dalla conversazione. Infatti, quando una conversazione è aperta basterà cliccare sul nome della persona e scegliere dalla lista “Blocca”, in questo modo la persona non potrà più inviare messaggi ed effettuare una chiamata.