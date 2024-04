Come Bitcoin ha saputo resistere alle vendite dei miner

Un recente report di Bitfinex, pubblicato nella giornata di ieri, ha evidenziato come in previsione dell’halving i miner di Bitcoin abbiano venduto la maggior parte delle loro riserve negli ultimi mesi. Una vendita che gli addetti ai lavori si aspettavano con tempistiche diverse, ma col senno di poi è indubbio che l’azione dei miner si sia rivelata vantaggiosa per il mercaton nel breve termine.

In questo momento il valore di Bitcoin si attesta sopra i 66 mila dollari, una quotazione di gran lunga superiore rispetto a quella di inizio anno. Considerate le previsioni ottimistiche per il prossimo futuro, se sei alla ricerca di una piattaforma con cui gestire i tuoi asset digitali ti confermiamo che una delle migliori piattaforme è Coinbase, la più grande società di criptovalute quotata in borsa e per questo anche tra i più affidabili exchange crypto al mondo.

Bitcoin: il successo degli ETF statunitensi smorza il sell-off dei miner

Un ulteriore elemento che ha permesso a Bitcoin di sopportare la pressione dovuta alle vendite dei miner è il grande successo degli ETF statunitensi, un fattore questo non preventivabile alla vigilia. Come evidenzia l’ultimo report di Bitfinex, “i flussi su larga scala degli ETF possono influenzare i prezzi e il sentiment del mercato in maniera significativa”.

Ed è facile pensare che lo stesso sia accaduto in relazione a Bitcoin. Intanto, per la criptovaluta d’oro le previsioni future continuano a essere rosee, anche in virtù del crescente divario fra domanda e offerta.

Se l’attuale situazione favorevole ti ha convinto a entrare nel mercato delle criptovalute, puoi trovare in Coinbase una piattaforma affidabile e semplice da usare. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano le ricariche senza commissioni, i rendimenti sul possesso della stablecoin USDC e gli oltre 200 asset disponibili.

Puoi registrare un nuovo account su questa pagina di Coinbase. Al termine dell’iscrizione, potrai poi effettuare il tuo primo deposito gratis e iniziare così il tuo nuovo percorso nel mondo crypto.