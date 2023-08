TikTok è una delle app più famose del momento e attira ogni giorno milioni di utenti attivi sul app. Il suo successo si basa sulle diverse funzioni che offre, che rendono la comunicazione e la condivisione veloce attraverso dei video o anche delle dirette. Infatti, tra le tante funzionalità che offre, c’è la possibilità di fare delle live, ovvero dei video in diretta in cui è possibile interagire con i propri follower e con altri utenti. Scopriamo tutti i requisiti necessari per avviare una live su TikTok.

Cos’è una live su TikTok

Una live su TikTok è un video in diretta da fare o da guardare nella sezione “Live” sulla piattaforma. La live permette di mostrare in tempo reale quello che si sta facendo o dicendo, e di interagire con il pubblico che la segue. Una live può avere diversi scopi, come divertirsi, condividere le proprie passioni, fare domande, dare consigli, promuovere un prodotto o un servizio, o semplicemente chiacchierare. Una live può durare fino a 90 minuti e può essere salvata o condivisa dopo la sua conclusione.

Requisiti per avviare una live su TikTok

Fare una live su TikTok è molto semplice ma non è una funzionalità presente di base per tutti, infatti per avviare una live è necessario un numero di follower e un’età minima. Nello specifico, uno dei requisiti per poter avviare una live su TikTok, è quello di avere 1000 follower o più. Una strategia di TikTok per ridurre eventuali contenuti inadeguati, così da non permettere a nuovi utenti o a chi non ha seguito di avviare una diretta. L’altro requisito necessario è quello di avere almeno 18 anni per avviare una live e per ricevere i regali durante un video. Nel caso in cui non si soddisfino questi requisiti, la funzione per avviare una live di TikTok non sarà visibile in alcun modo nel proprio profilo, ma si potrà solamente assistere alle live di altri utenti.

Come avviare una live su TikTok

A questo punto se si possiedono tutti i requisiti richiesti da TikTok, è possibile visualizzare la funzione “Live” e di conseguenza avviare la diretta. Per farlo, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app di TikTok;

Ciccare sul pulsante + in basso al centro dello schermo;

Scorrere verso sinistra la barra in alto che indica le modalità di registrazione;

Scegliere l’opzione Live.

Per poi procedere con la compilazione delle informazioni utili come il titolo della live, l’hashtag per rendere la live più visibile, scegliere se attivare o disattivare il microfono, la fotocamera frontale o posteriore, i filtri e gli effetti. Dopo aver completato tutte le informazioni e le impostazioni basterà cliccare “Avvia”. Per terminare la live, basterà cliccare sul pulsante X in alto a destra e confermare. Al termine della live è presente un riepilogo delle statistiche della live, come il tempo di durata, il numero di spettatori, i commenti, le reazioni e le monete virtuali ricevute. La live nasce come momento di condivisione per questo è possibile interagire con il pubblico, rispondendo alle domande, ringraziando per i complimenti o bloccando gli utenti indesiderati.

Vantaggi delle live su TikTok

Lo scopo delle live su TikTok è sicuramente quello della condivisione in diretta per chi vuole creare contenuti sul web e aumentare la visibilità su TikTok, per attirare nuovi follower e fidelizzando quelli esistenti. Ma non solo, è anche un modo per creare una community di fan e interagire in tempo reale, ricevendo feedback, suggerimenti e supporto. Non dimenticando che le live su TikTok sono una fonte di guadagno potenziale, grazie alle monete virtuali che si possono ricevere dagli spettatori e che si possono convertire in denaro reale.

Svantaggi delle live su TikTok

Le live su TikTok permettono di creare un momento nel quale mostrare il proprio talento, la propria personalità e la propria creatività, esprimendosi liberamente e divertendosi, ma attenzione ci sono anche degli svantaggi. Non sempre le live ottengono il risultato sperato, infatti molto spesso le dirette possono diventare noiose e poco seguite. Nel caso in cui l’obiettivo e raggiungere un vasto pubblico e ottenere il successo desiderato, è necessario avere una buona gestione del tempo e degli argomenti, per evitare di annoiare o deludere i follower.

Un altro svantaggio sono i commenti negativi, questo perché esporsi sul web significa anche andare incontro a possibili critiche, insulti o molestie da parte degli utenti. Il confronto, non sempre positivo, con il pubblico è una parte negativa del web che nel caso in cui non viene gestita bene può rovinare la propria reputazione o il proprio umore. Infine, per quanto riguarda la parte tecnica, è necessario fare attenzione a ciò che si mostra, è importante ricordare che le live su TikTok possono essere bloccate, non è tutto consentito neanche in diretta. Questo accade nel caso in cui si viola la privacy o i diritti d’autore, se si mostrano o si usano immagini, video, musica o informazioni protette o non autorizzate.

Come guardare le live su TikTok

Nel caso in cui non si ha interessa a fare una live su TikTok è possibile guardare le live su TikTok, così da seguire il proprio creator preferito o una live interessante. Per farlo basterà seguire questi semplici passaggi:

Aprire l’app di TikTok;

Accedere all’account.

Toccare il pulsante “Live” in alto a sinistra per vedere le live in corso di altri utenti;

Scorrere verso il basso per esplorare le varie categorie e i vari argomenti delle live.

Per vedere le live degli utenti seguiti, è necessario procedere su “Seguiti” e cercare la scritta “Live” sopra i video. Dopodiché per entrare in una live, basterà toccare il video e attendere che si carichi. Per uscire dalla live è invece sufficiente toccare la “X” in alto a destra. All’interno della live è possibile vedere il numero di spettatori, i commenti, le reazioni e le monete virtuali che riceve l’utente in diretta. Allo stesso tempo è possibile anche interagire lasciando un commento o inviando una domanda, una reazione o una moneta virtuale.