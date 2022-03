PS5 su Amazon è la console più venduta e desiderata dagli appassionati

Sebbene PS5 sia ancora una console sostanzialmente introvabile, una situazione che di fatto non cambia dal lancio avvenuto nel novembre 2020, dando una sbirciata agli oggetti più desiderati e venduti su Amazon nella sezione dedicata ai videogiochi emerge come la console next-gen di Sony sia in testa alla classifica.

Il discorso non vale solo per l'Italia, ma anche Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Come è possibile vedere, la Standard Edition è in prima posizione, con la versione Digital al sesto posto. Il tutto in una classifica dominata dalle ultime uscite, come Gran Turismo 7, Elden Ring, Horizon Forbidden West e Leggende Pokémon Arceus. Xbox Series X è “solo” quindicesima.

PS5, l'oggetto del desiderio su Amazon, ma quando si potrà comprare?

È chiaro che si tratta di una situazione alimentata contemporaneamente dal grande desiderio, appunto, di mettere le mani su PlayStation 5 e dalle difficoltà nel riuscire ad acquistarla. I drop PS5 su Amazon sono stati piuttosto rari ultimamente e solo nella giornata di ieri è stata disponibile per pochissimi minuti.

Segno che la situazione fatica a migliorare, nonostante i pensieri più ottimistici facessero pensare ad una disponibilità sempre maggiore e frequente con l'avanzare nel 2022.

In realtà, Sony e i principali attori dell'industria videoludica e tecnologica non condividono lo stesso ottimismo, tanto che la compagnia giapponese ha rivisto al ribasso le sue previsioni di vendita su PlayStation 5, cosa che ha scatenato anche una reazione negativa da parte degli investitori, preoccupati dalla situazione.

D'altro canto al momento non rimane che armarsi di pazienza e sperare, tenendo d'occhio tutte le principali catene che possono mettere in vendita alcune unità di PS5: non solo Amazon, ma anche GameStop, Unieuro, Mediaworld e altre ancora. Noi vi informeremo sempre tempestivamente su tutti i possibili drop che arriveranno nelle prossime settimane, sperando di darvi una mano nel riuscire ad acquistare una desideratissima PlayStation 5.