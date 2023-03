Come attivare e utilizzare AirDrop

AirDrop è l’app che ti consente di condividere foto, documenti personali e tanto altro con tutti i dispositivi Apple nelle vicinanze, è possibile spostare rapidamente i file non solo tra iPhone, ma anche con tutti gli altri dispositivi di casa Apple, come i nuovi MacBook e iPad.

L’app adotta un sistema davvero semplice per l’invio di foto, video, posizioni e tanto altro grazie alla modalità wireless, ma per essere installata sul proprio iPhone bisogna rispettare i requisiti di sistema.

Attivare AirDrop su iPhone e Mac

Prima di attivare AirDrop è necessario assicurarsi che il destinatario sia nelle vicinanze del dispositivo, ad un raggio di copertura di qualche metro circa in modo da accoppiarsi con la connettività Bluetooth o Wi-Fi, e verificare che le due connessioni siano attive.

Successivamente controllare che il destinatario ha attivato l’app con l’opzione di ricezione dei Solo Contatti ed è necessario che l’indirizzo email o il numero di cellulare associato al proprio ID sia presente nella scheda contatto.

Per attivare AirDrop dal Mac è necessario selezionare dal menu “Vai” la voce AirDrop, in modo da aprire la finestra apposita e mettere il Mac in ricezione. In questo modo AirDrop si attiva in maniera del tutto automatico quando le due connessioni (Bluetooth e WiFi) sono attive.

Se invece volete ricevere file da chiunque, e quindi non solo dalle persone presenti nell’app Contatti, basterà cliccare la voce “Consenti di trovarmi”.

Per attivare Airdrop su iPhone e iPad, basterà aprire il centro di controllo e toccare l’icona del Wi-Fi (per attivarlo) in modo da accedere alle impostazioni di AirDrop, e quindi successivamente scegliere se ricevere i file da chiunque o dalle persone dell’app Contatti personale.

Per attivare AirDrop su iPad, basterà aprire il Centro di Controllo e controllate che le icone di Bluetooth e Wi-Fi siano accese. Avrete a disposizione due modi per abilitare AirDrop, ovvero da Centro di Controllo e da Impostazioni.

Da Centro di Controllo basterà premete il pulsante del Wi-Fi e attivate AirDrop, andando a selezionare Solo contatti oppure Tutti i contatti. L’altro modo per attivare AirDrop è attraverso le Impostazioni, andando su Generali, AirDrop e scegliere la voce Solo contatti e Tutti per 10 minuti.

Utilizzare AirDrop su iPhone e Mac

Con AirDrop è possibile condividere contenuti da iPhone e Ipad in maniera rapida e semplice. Una volta aperta l’app, andate subito ad individuare il contenuto che desiderate condividere con il dispositivo; è possibile selezionare un singolo file oppure multipli. Scelto il contenuto, cliccate su Condividi e scegliete l’utente AirDrop a cui vuoi inviare il contenuto.

Su iPhone basterà aprire il Centro di Controllo, tenete premuto il pulsante Wi-Fi o un qualsiasi punto della scheda Impostazioni di rete e cliccate appunto sulla voce AirDrop e selezionate Nessuno

Ora vediamo come attivare AirDrop su Mac, assicurando di attivare le due connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Cliccate sul menu App e selezionate la voce Impostazioni di sistema

Dal pannello principale di sinistra, andate a selezionare connettività Wi-Fi

Dalla finestra centrale dell’app selezionare la voce Bluetooth, per attivare appunto la connessione.

In alternativa, è possibile attivare Wi-Fi e Bluetooth dal Centro di Controllo toccando le rispettive icone, che devono diventare di colore blu, in modo da attivare il servizio. Per disattivare AirDrop su Mac, basterà cliccare sull’icona del Finder e selezionate AirDrop. Nel menu a discesa andate su Consenti di trovarmi a e selezionate Nessuno.

Inoltre è possibile mostrare l’icona di AirDrop nel Dock del proprio Mac in maniera semplice: se utilizzate il sistema operativo macOS Sierra o versioni successive, sarà possibile aggiungere una scorciatoia con l’icona di AirDrop nel Dock. Infatti basterà selezionare la voce “Vai” alla cartella dalla barra dei menu del Finder, oppure la serie di tasti Cmd + Shift + G, quindi incollare il seguente percorso e premere Invio:

/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/

Si aprirà la cartella e al suo interno troverete l’icona di AirDrop, trascinate l’icona di AirDrop nel Dock per aggiungerla alla barra di avvio rapido, in modo che sia facilmente visibile e pronta all’avvio.

Compatibilità AirDrop

AirDrop funziona a partire dalla versione di iOS 7 per i seguenti dispositivi:

iPhone 5 e superiori

iPad 4a generazione e superiori

iPad mini e superiori

iPod touch 5a generazione e superiori

Tutti i modelli di Mac realizzati dal 2012 in poi, con sistema operativo OS X Yosemite e versioni superiori.

Tra le novità della versione iOS 12 troviamo la possibilità di condividere le password con i contatti grazie a AirDrop. Basta andare in Impostazioni, selezionare “Password e account”, e successivamente “Password app e siti web” e il sito di proprio interesse. In questo modo una volta cliccato sulla password desiderata, sarà possibile inviarla ad un diverso dispositivo avente come sistema operativo iOS 12 o macOS Mojave, dopo la conferma di richiesta dei due utenti tramite sistema di sicurezza Touch ID oppure Face ID