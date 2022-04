Come aggiornare il DualSense su PC senza usare una PS5

Se sei un giocatore PC e hai acquistato un controller DualSense anche se non possiedi una PS5, arriva finalmente un'ottima notizia. Sony ha confermato infatti che da adesso puoi aggiornare il pad senza utilizzare una console di ultima generazione.

Questo significa che il supporto verso l'universo gaming PC si espande ancora una volta permettendoti di utilizzare il DualSense come tuo controller preferito anche con il tuo computer da gioco. Una scelta che fanno in molti vista l'ergonomia e le caratteristiche innovative del controller. Aggiornarlo su PC è estremamente semplice e ti spieghiamo adesso come fare.

Aggiornare il DualSense su PC senza una PS5 – La guida

Perché aggiornare il firmware del DualSense anche su PC? Per migliorarne le prestazioni e utilizzarne tutte le funzioni al meglio, specialmente adesso che sono in aumento i titoli PlayStation in arrivo anche per il gaming “mouse e tastiera”. Per farlo ti basta seguire questi passaggi:

Scarica l'applicazione “Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense” e salvala su desktop o dove preferisci Apri il file di installazione e segui le istruzioni a schermo per un'installazione corretta Durante la procedura di installazione non preoccuparti se ti viene richiesto di scaricare del software aggiuntivo: anche in questo caso, segui le istruzioni Lancia l'applicazione “Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense“ Collega il tuo DualSense al PC con un cavo USB e segui le istruzioni a schermo per eseguire l'update Attendi il termine della procedura senza spegnere il PC o scollegare il controller Seleziona “Ok” al termine dell'installazione dell'aggiornamento

Una volta fatto, scollega pure il controller che sarà adesso pronto per essere utilizzato con il tuo PC e…buon divertimento!