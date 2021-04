Ti piacciono i gadget tech super colorati? Allora non puoi perdere questo mouse senza fili: su Amazon puoi averlo a meno di 1€ con spedizioni super economiche.

Mouse senza fili in super offerta su Amazon

Il design è di certo uno dei punti di forza di questi dispositivi, ma non è sicuramente l’unico. Infatti, dalla sua c’è anche un design super ergonomico, che lo rende perfetto da portare in giro, magari in abbinata a un PC portatile. In dotazione, avrai anche la chiavetta necessaria per collegarlo al dispositivo dove vuoi usarlo.

A questo mouse non manca un pulsante e una rotellina per un utilizzo più comodo, potrai sfruttarlo in modo confortevole in qualsiasi occasione. Il funzionamento è a batterie: servono 2 mini stilo (AAA), che potrai sostituire in totale autonomia.

Il modello in super offerta è quello di colore verde acqua. Le spedizioni sono assolutamente economiche, basta 1,99€ per riceverlo a casa in una manciata di giorni.

Per approfittare subito dell’offerta, tutto quello che devi fare è accaparrarti questo mouse a 0,99€ prima che le scorte finiscano. Curioso di scoprire offerte particolari? Non perdere le migliori, allora: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

