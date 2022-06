Colora la stanza, 16 milioni di possibilità con lampadina SMART E27

Una lampadina smart che sa il fatto suo, ma dopotutto è proprio TP LINK che la produce. Se vuoi acquistarla sentiti libero di farlo perché concludi il tuo affare personale, non tanto per il prezzo che è ottimo, ma perché rendi la tua casa immediatamente intelligente.

Risultato istantaneo, personalizzazione completa. La monti in un secondo e la gestisci come vuoi. Quanto la paghi? Soltanto 10,50€ ma tieni a mente che l’offerta non durerà per sempre quindi collegati proprio ora su Amazon.

Le spedizioni non sono affatto un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Lampadina smart: la monti e inizi a gestirla come credi

Grazie al suo attacco E27, questa lampadina smart la metti un po’ dove vuoi visto che è pressoché universale. Questo attacco, infatti, lo torvi sulla maggior parte di lampadari e lampade da tavolo quindi vai sul sicuro. Da utilizzare è semplicissima, puoi scaricare l’applicazione sullo smartphone (sia Android che iOS) o, ad esempio, sfruttare la tua voce visto che è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Hai a disposizione tante impostazioni. Per fartela breve ti dico che puoi:

cambiare colore scegliendone uno tra i 16 milioni di quelli disponibili ;

; impostare una tonalità di bianco che più ti aggrada;

che più ti aggrada; regolare il livello di luminosità secondo una percentuale tra 1 e 100%;

secondo una percentuale tra 1 e 100%; creare timer;

inserire la lampada in routine.

Come vedi ti basta un singolo acquisto per rendere la tua casa immediatamente intelligente e perché no, magari utilizzare a dovere gli assistenti vocali che hai acquistato tempo fa.

Che te ne pare? Io ti consiglio di collegarti ora su Amazon e acquistare la tua lampadina smart TP LINK a soli 10,50€. Risparmi diversi euro e la ricevi a casa in quattro e quattr’otto. Se hai un abbonamento Prime attivo, non paghi alcun costo di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.