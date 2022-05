Collezione di videocassette? Portale a NUOVA vita: genialata a 9€

La collezione di videocassette, proprio quelle che ami di più e dalle quali non riesci a separarti. Vederle ancora potrebbe essere complicato e – soprattutto – sottoporre il nastro ad usura non è una buona idea.

Per fortuna, esistono dei gadget che possono rendere il contenuto delle VHS praticamente eterno. Infatti, ti permettono di digitalizzarlo, senza fatica e senza enormi investimenti. In questo modo, una volta passato in digitale, puoi guardarlo praticamente su qualsiasi dispositivo elettronico.

Super semplice da usare, il modello che ho scovato in sconto lo porti a casa a 9,99€ appena da Amazon adesso. Basta completare l’ordine al volo per approfittarne, godi anche di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Videocassette a nuova gloria con questo accessorio

Basta che tu abbia ancora un videoregistratore (o una videocamera) in casa e che sia funzionante. In un attimo colleghi i cavetti al dispositivo e poi attacchi lo stesso al PC tramite porta USB. Perfettamente compatibile con sistemi operativi Windows e MacOS, per convertire i tuoi contenuti, puoi usare un qualsiasi software di acquisizione gratuito: online ne trovi diversi.

Dopo aver completato l’acquisizione, il video viene esportato nei più comuni formati di riproduzione e – da quel momento in poi – non ci saranno più segni del tempo a rischiare di rovinare i tuoi ricordi. Che si tratti di un evento speciale di tanti anni fa o di un documento introvabile, nessun problema: le videocassette resteranno un bell’oggetto da collezionare, ma il loro contenuto sarà al sicuro in digitale. Un consiglio? Effettua delle copie di backup in cloud per garantirti di potere recuperare i tuoi video in qualsiasi momento.

Porta adesso a casa questo interessante convertitore a 9,99€ appena. Completa l’ordine al volo da Amazon e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.