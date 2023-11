Collega qualsiasi dispositivo al tuo Portatile con questo Hub USB (con COUPON del 20%)

Esplora un nuovo livello di versatilità con l’Hub USB UGREEN Revodok, attualmente in offerta su Amazon a soli 31,99€ anziché 39,99€, grazie a un vantaggioso coupon del 20%.

Hub USB UGREEN Revodok: tutte le caratteristiche

Questo hub USB C 6 in 1 è progettato per liberare il tuo laptop dalle limitazioni delle sue porte originali. Collegandolo alla porta USB C, puoi espandere immediatamente le funzionalità del tuo dispositivo con una porta Gigabit Ethernet, una porta HDMI 4K, una porta di ricarica da 100 W e tre porte USB 3.0, migliorando notevolmente la tua efficienza.

La porta Ethernet Gigabit dell’hub supporta velocità di rete fino a 1000 Mbps, garantendo una connessione Internet fluida durante il lavoro o il gioco. Con una semplice modalità Plug & Play, è compatibile con una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows 11/10, Mac OS, Linux, iPadOS, iOS e Android, senza la necessità di installare driver aggiuntivi.

Grazie alla porta HDMI 4K, puoi collegare un secondo schermo ad altissima definizione, perfetto per riunioni, film o giochi. Si ricorda che la porta USB C del computer host deve supportare la trasmissione video (modalità DisplayPort Alt o Thunderbolt 3/4) per utilizzare la porta HDMI dell’hub.

L’hub è dotato di una porta USB C femmina con carica rapida PD da 100W, alimentando rapidamente il dispositivo host fino a 85W mentre funziona con le altre porte dell’hub.

Con 3 porte USB 3.0, l’adattatore USB C a multiporta offre una trasmissione ad alta velocità fino a 5 Gbps, consentendoti di trasferire file in pochi secondi. È particolarmente pratico per collegare diverse periferiche al computer, come dischi rigidi, chiavette USB, mouse e tastiere, migliorando così la tua esperienza informatica complessiva.

