Col portachiavi SMART non perdi più le chiavi: 17€ su Amazon (per poco)

Affidati alla tecnologia per non perdere più le tue chiavi. Con il portachiavi smart Tile Mate, potrai sapere sempre dove sono e non solo: se te ne allontani, ricevi un avviso direttamente su smartphone. Come avrai intuito, questo utilissimo gadget puoi utilizzarlo anche con borse, zaini e con qualsiasi oggetto hai paura di perdere.

Complice uno sconto a tempo limitato, il modello 2022 puoi portarlo a casa a 17€ circa appena da Amazon.

Portachiavi smart: Tile Mate è in offerta

Bello ed elegante nel design, questo dispositivo intelligente si abbina facilmente in Bluetooth al tuo smartphone. Da quel momento in poi, potrai avere sempre tutto sotto controllo direttamente tramite applicazione per Android o iOS. Controlla senza alcun problema dove si trova il tuo dispositivo e – di conseguenza – l’oggetto abbinato.

Un prodotto di alta qualità, ottimo per te, ma anche come regali di Natale.

