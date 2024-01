Android nasconde una serie di codici, noti come codici USSD, che possono essere utilizzati per migliorare la sicurezza e la privacy dello smartphone. Tutti i codici possono essere inseriti direttamente nel dialer del telefono e sono utili per ottenere informazioni o per effettuare procedure di ripristino. Nella pratica, se inseriti correttamente, il codice restituirà automaticamente una risposta, o potrebbe essere necessario premere il tasto “Chiama”. In ogni caso è necessario utilizzare questi codici con cautela, poiché alcuni di essi possono modificare le impostazioni del dispositivo o cancellare tutti i dati.

USSD, i codici segreti di Android

I codici su Android si dividono in due categorie principali. I codici MMI, che permettono una comunicazione diretta con il telefono, sono configurati dal produttore del telefono. Inoltre, i codici possono essere utilizzati per accedere alle impostazioni nascoste del telefono. D’altra parte, i codici USSD, o Dati di Servizio supplementari non strutturati, sono semplicemente codici utilizzati per sbloccare azioni nascoste nello smartphone. In dettaglio, è possibile utilizzare questi codici per procedere con la cancellazione del dispositivo, ripristinare delle impostazioni, creare un backup dei file multimediali e molte altre procedure utili e pratiche. Per analizzare nello specifico tutti i procedimenti, ecco i codici e le loro funzioni.

I codici di Android per gestire le impostazioni e il ripristino del dispositivo

Tra i codici più efficaci su Android, è utile conoscere quelli che riguardano il ripristino del dispositivo. Questi codici vanno digitati sul dialer, ovvero la tastiera del telefono dove si inseriscono i numeri di telefono.

Per alcuni codici, potrebbe essere sufficiente digitare il numero per ottenere il processo desiderato, mentre altre volte potrebbe essere necessario premere “Chiama”. In ogni caso, inserendo il codice indicato, si avvierà il procedimento corrispondente. Ecco alcuni codici utili che si trovano nella categoria per il ripristino:

*2767*3855#: il codice permette di cancellare il dispositivo e reinstallare il firmware. Poiché il codice elimina tutto, è consigliabile utilizzarlo solo in caso di emergenza.

*#*#7780#*#*: è il codice per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Il codice eliminerà semplicemente tutti i dati dell’applicazione dal dispositivo, riportando il dispositivo allo stato di fabbrica.

*#*#273282*255*663282*#*#*: il codice crea un backup dei file multimediali. È un’alternativa pratica nel caso in cui non si abbia la possibilità di gestire altre metodologie di backup.

*#12580*369#: un codice che permette di controllare il software e l’hardware e tutte le informazioni relative.

*#*#4986*2650468#*#*: il codice permette di verificare le informazioni sul firmware, nello specifico permette di verificare se il firmware del dispositivo è stato manomesso.

*#3282*727336*#: infine, il codice utile per visualizzare le informazioni di sistema e di archiviazione. Il codice permette di visualizzare le statistiche associate all’utilizzo dei dati. I codici USSD ottengono informazioni precise sul sistema Android interno del dispositivo e sullo spazio di archiviazione disponibile.

I codici Android di controllo

Oltre a essere un metodo pratico e veloce per ottenere percorsi utili sul proprio smartphone, è possibile affidarsi a dei codici per gestire e visualizzare informazioni specifiche. Ad esempio, è possibile verificare se l’IMEI del dispositivo corrisponde a quello menzionato nella confezione, o eseguire un test GPS. Ecco alcuni codici Android utili per procedere con diversi controlli e test:

*#06#: per visualizzare l’IMEI del dispositivo. Questo codice è solitamente stampato all’interno dello smartphone sul retro, ma per un controllo specifico è possibile digitare questo codice. Un procedimento è utile anche per motivi di sicurezza, soprattutto quando si acquista un dispositivo usato.

*#*#1472365#*#*: per eseguire un test GPS. Questo codice permette di ottenere informazioni come la potenza del segnale o i dati sulla posizione.

*#0*#: per avviare un test generale. Il codice mostrerà una serie di diverse funzionalità, tra cui il test tattile, la camma anteriore, GUIDATO, la chiave secondaria, la prova dell’emulatore di codici a barre, la versione del dispositivo, il test RGB, e il test del sensore di presa.

*#*#232338#*#*: per ottenere l’indirizzo Media Access Control, noto anche come indirizzo MAC, che è un indirizzo univoco assegnato a ogni dispositivo.

*#7353#: per accedere al menu Test rapido. Il codice è utile per diagnosticare e risolvere i problemi sul telefono, permettendo di testare i componenti audio e di vibrazione del dispositivo.

*#*#4636#*#*: per controllare la batteria, il Wi-Fi e ottenere informazioni aggiuntive del dispositivo. Il codice fornisce dati precisi come la temperatura o la tensione della batteria.

*#*#197328640#*#*: per attivare la modalità di servizio che consente di eseguire una serie di test, inclusi gli altoparlanti, la calibrazione RGB dello schermo, l’aspetto tattile e le vibrazioni e altro ancora.

*#*#0588#*#*: per eseguire un test del sensore di prossimità. Un codice che permette di calibrare il sensore o eseguire un test, in modo da capire se il sensore funziona correttamente.

*#0589#: per eseguire un test del sensore di luce.

*#*#7594#*#*: per modificare il comportamento del pulsante di accensione che consente di spegnere il telefono senza mostrare affatto il menu di accensione.

*#*#34971539#*#*: infine, per visualizzare informazioni complete sulla fotocamera, incluso il numero di fotocamere, lo zoom massimo, la versione del firmware e altri dettagli, è possibile digitare questo codice.

I codici Android relative alle chiamate

Dopo aver eseguito i test e i controlli di archiviazione del firmware, è possibile procedere con le funzioni relative alle chiamate. Anche in questo caso, si possono ottenere informazioni e modifiche rapide e pratiche. Ecco alcuni codici utili per controllare informazioni relativi alle chiamate:

*#67#: utile per controllare l’inoltro delle chiamate. Se ci sono chiamate che vengono deviate a un altro numero, questo codice permette di capire se l’inoltro delle chiamate è attivo sul dispositivo e mostrerà anche il numero a cui vengono inoltrate le chiamate.

*31#: permette di disabilitare l’ID chiamante. Se si desidera mantenere la privacy e impedire ad altri di sapere quando li si chiama, è possibile disabilitare l’ID chiamante utilizzando questo codice.

*43#: abilita l’avviso di chiamata. Con l’avviso di chiamata, è possibile rispondere a una seconda chiamata in arrivo mettendo in attesa la prima chiamata. Per disabilitare l’avviso di chiamata, basta digitare #43#.

In ogni caso, per ottenere informazioni su Android, basta digitare il codice nel dialer e il servizio sarà abilitato sul telefono e le relative informazioni saranno visibili in pochissimi passaggi.