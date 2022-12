Scopri tutti i codici nascosti del tuo smartphone e la loro utilità

Chi di noi può dire di conoscere il proprio telefono al 100%? Se hai alzato la mano questo articolo potrebbe farti cambiare idea. Infatti, il nostro amico inseparabile include tantissime funzionalità di cui nemmeno conosciamo l’esistenza. Ogni smartphone può essere migliorato, modificato e perfezionato attraverso dei codici nascosti.

Di seguito ti elencheremo quelli più importanti e la loro utilità. Ad esempio, lo sapevi che digitando una sequenza di numeri sul tuo tastierino numerico puoi disattivare o attivare la segreteria telefonica. Probabilmente, se non lo sapevi, fino a oggi ti sei scervellato per capire in quale menù delle applicazioni si trovava questa opzione.

Digitando una serie di specifici codici nascosti puoi attivare la deviazione delle chiamate solo quando il tuo smartphone è spento, quando sei impegnato in un’altra conversazione o quando non puoi rispondere. In questo caso, ogni operatore telefonico ha una stringa specifica, ma non ti preoccupare. Noi te le elencheremo tutte, senza distinzioni.

Smartphone e codici nascosti: ecco l’elenco di quelli universali

Iniziamo subito con i codici nascosti per smartphone che non sono legati a uno specifico operatore. Si tratta di funzionalità che potranno rivelarsi utili in qualsiasi momento, alcune di quelle che troverai nell’elenco ti faranno esclamare: “Se solo lo avessi saputo prima!”. Meglio però “non piangere sul latte versato” e recuperare invece il tempo perso:

codice IMEI: *#06#

codice IMEI Dual SIM: *#06#

informazioni software – hardware: #12580369#

informazioni connessioni rete: ##4636##

informazioni sulla fotocamera: ##34971539##

test funzionamento Google Play Services: ##426##

accesso calendario: ##225##

stato sblocco dispositivo: *#7465625#

versione touchscreen: ##2663##

versione RAM: ##3264##

versione hardware: ##2222##

versione software – info aggiornamento: ##44336##

indirizzo Bluetooth: ##232337#*#

backup dati: ##273282255663282##*

formattazione dispositivo: 27673855#

ripristino dati fabbrica totale: 27673855#

ripristino dati fabbrica parziale: *#7780#

ripristino – partizione sistema: ##7780##

Elenco completo dei codici per operatore telefonico

Infine, ogni smartphone ha codici nascosti che cambiano a seconda del proprio operatore telefonico. Vediamo insieme una lista di quelli più richiesti e utilizzati che potrebbero farti davvero comodo. Ricordati che il procedimento è sempre lo stesso. Apri il dialer del tuo telefono, digita il codice nascosto ed effettua la chiamata.

Vodafone

Deviazione chiamata telefono spento: *62+3934 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamata durante una conversazione: *67+3934 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamata se non puoi rispondere: *61+3934 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamate a segreteria: *21+3934 [numero di telefono cellulare] #

TIM

Deviazione chiamata telefono spento: *6236 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamata durante una conversazione: *6736 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamata se non puoi rispondere: *6136 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamate a segreteria: *21+3934 *2136 [numero di telefono cellulare] #

WindTre

Deviazione chiamata telefono spento: *62+3932 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamata durante una conversazione: *67+3932 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamata se non puoi rispondere: *61+3932 [numero di telefono cellulare] #

Deviazione chiamate a segreteria: *004+3932 [numero di telefono cellulare] #

Fastweb

Deviazione chiamata telefono spento: 623730004410#

Deviazione chiamata durante una conversazione: 673730004410#

Deviazione chiamata se non puoi rispondere: 613730004410#

Deviazione chiamate a segreteria: 213730004410#

Iliad