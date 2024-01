Code Vein per PS4: avventura EPICA in SUPER sconto del 20%

In un futuro non troppo lontano, l’umanità è stata spazzata via da un misterioso disastro, lasciando dietro di sé grattacieli che erano un tempo simboli di prosperità, ora diventati tombe vuote attraversate dalle Spine del Giudizio. In mezzo a questa distruzione, si cela una società segreta di esseri spettrali noti come Vein, protagonisti delle ultime lotte per la sopravvivenza. Code Vein, l’epico gioco per PS4, ti invita a immergerti in questo mondo apocalittico, dove il destino è sigillato con doni di forza, ricordi sacrificati e la sete insaziabile di sangue. Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, acquistalo al prezzo speciale di soli 15,95 euro, anziché 19,99 euro.

Code Vein per PS4: le scorte a disposizione sono quasi finite

Creando il tuo personaggio, ti unirai a una squadra e intraprenderai un viaggio verso la fine dell’inferno. Nel corso della storia, dovrai fare scelte cruciali, affrontare demoni diabolici noti come i Perduti e svelare il tuo passato nascosto. La forza combinata della tua squadra sarà essenziale per difendersi dagli attacchi sorpresa e sopravvivere in questo mondo oscuro.

Una caratteristica distintiva di Code Vein è l’esperienza di dungeon connessi, che offre una storia guidata da un’immersione totale nel suo universo. Le tue scelte influenzeranno il percorso del gioco, con partner che hanno stili di combattimento unici e passati misteriosi. Insieme, userete il Blood Veil e una vasta gamma di armi, dalle baionette alle asce, per affrontare i Perduti e cambiare il corso della vostra storia.

Il gioco offre anche un’esperienza unica della potenza del sangue. I Blood Veils ti permetteranno di prosciugare i nemici, potenziare le tue abilità e acquisire doni speciali utilizzando il sangue dei tuoi avversari. Questo elemento strategico aggiunge profondità al gameplay, offrendo una varietà di opzioni per affrontare le sfide in un mondo dominato dal caos.

Oggi, puoi vivere questa epica avventura con un irresistibile sconto del 20% su Amazon. Non perdere l’opportunità di immergerti in Code Vein, dove l’azione intensa, la trama coinvolgente e le scelte significative ti terranno incollato allo schermo, desideroso di scoprire cosa riserva il destino nel mondo dei Perduti. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 15,95 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.