COD Warzone Stagione 3: ecco come è cambiata la nuova Caldera

È iniziata la Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Vanguard, chiamata Classified Arms. Una stagione molto promettente, dato che a maggio introdurrà l’evento Operation Monarch che farà scendere sul campo di battaglia due mostri sacri del cinema come King Kong e Godzilla. In che modo, lo scopriremo molto presto.

Nel frattempo, è tempo di capire in che modo è cambiata la mappa di Caldera con questo nuovo aggiornamento. Lo sviluppatore ha lavorato su un nuovo punto di interesse, applicando modifiche significative a molte altre zone, un nuovo Gulag e un nuovo contratto.

Call of Duty Warzone Stagione 3: le novità di Caldera

Il nuovo punto di interesse è Dig Site: si tratta di una zona situata tra la miniera e le rovine dotato di macchine e attrezzature da scavo abbandonate, tende ed enormi scheletri, direttamente collegati all’evento dedicato a Godzilla e King Kong.

Degli aggiornamenti sono stati pensati anche per Runway, Peak e Lagoon, allo scopo di adattarli all’arrivo dei due mostri. In particolare, nel Peak ritroviamo una maggiore accessibilità agli edifici della roccaforte, alla cima della montagna e al vulcano dormiente, grazie all’inserimento di nuovi tunnel, saliscendi e scale.

La pista include nuove baracche, hangar e altre aggiunte strutturali, mentre grazie ad una bassa marea, in Lagoon troveramo un nuovo banco di sabbia, percorsi e coperture da sfruttare.

Per quanto riguarda invece il Gulag, chiamato Hold, parliamo di un’area simmetrica situata nel ventre di una nave ormeggiata appena al largo della costa di Caldera, con corridoi identici sul perimetro di uno spazio aperto. Infine, il nuovo contratto aumenta il rischio-ricompensa per coloro che viaggiano con i veicoli. Dopo aver accettato l’incarico, le squadre ricevono l’identificazione di un veicolo che si trova da qualche mappa sulla mappa. Eliminandolo entro un limite di tempo, riceveranno un bonus in denaro, un livello di contratto superiore e l’implementazione di un camion blindato.

L’aggiornamento della Stagione 3 di Warzone e Vanguard pesa circa 40 GB.