COD Warzone Pacific Stagione 3: dettagli, data e Godzilla vs Kong

Activision ha presentato ufficialmente la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone, che include il già rumoreggiato evento Operation Monarch che vedrà addirittura Godzilla e King Kong combattere sull’isola di Caldera.

Il lancio della nuova stagione è previsto il 27 aprile con nuovi operatori, armi, battle pass e molto altro ancora. Per l’evento dedicato ai due mostri del cinema bisognerà aspettare invece l’11 maggio. In allegato, il trailer di presentazione.

COD Warzone Pacific Stagione 3: tutto quello che c’è da sapere

Anche se Operation Monarch inizierà soltanto l’11 maggio, nel corso delle prime giornate della nuova Stagione Activision anticipa che la mappa di Caldera includerà segreti ed indizi da scoprire legati sia Godzilla che a King Kong.

Per il resto, il Battle Pass della Stagione 3 aggiunge 100 livelli di nuovi contenuti, che comprendono due armi gratuite: il M1916 Marksman Rifle e il Nikita AVT Assault Rifle. Acquistando subito il pass si otterrà subito al livello 0 Mateo Hernandez, l’operatore della Task Force Harpy. Successivamente, arriveranno anche gli altri due operatori Harpy, Florence Carter e Kim Tae Young.

Warzone presenterà punti d’interesse aggiornati, un nuovo Gulag e appunto l’operazione Monarch. Su Vanguard vedremo invece il debutto di due nuove mappe multiplayer, Mayhem e Sphere, insieme ad una nuova attrezzatura, il Trophy System, ideato come una versione prototipica di un moderno strumento di difesa portatile.

Per la modalità Zombie arrivano le armi del Battle Pass, insieme a 20 nuove sfide Stagionali. I giocatori PlayStation abbonati a PlayStation Plus possono riscattare gratuitamente e in esclusiva il Pacchetto Combattimento della Stagione 3 a partire dal 4 maggio, che include la skin operatore Bushwacker per Padmavati Balan, i progetti armi leggendari Heavy Foliage e Gold Hawk, un orologio epico, un portafortuna, un emblema, un biglietto da visita e un gettone PE doppio da 60 minuti.

Ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, la prima data da segnare sul calendario è il 27 aprile, quando la Stagione 3 di Vanguard e Warzone sarà disponibile con nuovi bundle del negozio, Sfide stagionali e nuovi eventi a tempo limitato.