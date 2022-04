COD Warzone Pacific Stagione 3: data di uscita con King Kong e Godzilla?

Activision ha annunciato che la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific avrà inizio il prossimo 27 aprile.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer cinematografico che avverte dell'impatto delle bombe Nebula rilasciate dai nazisti, un'arma introdotta nella seconda stagione. L'esplosione delle bombe pare però abbia risvegliato qualcosa di terrificante.

COD Warzone e Vanguard Stagione 3: arrivano King Kong e Godzilla?

Il filmato si conclude mostrando un dispositivo che trasmette una frequenza misteriosa, invitando i fan ad eseguire analisi spettrali. Ovviamente la community non ha perso tempo e un utente, sfruttando un editor audio digitale e il software di registrazione Audacity ha scoperto che il messaggio nascosto era inequivocabile: “I mostri sono reali“.

Questo si ricollega facilmente alle indiscrezioni lanciate a febbraio dal giornalista e insider Tom Henderson su XFire, che aveva parlato dell'arrivo di King Kong e Godzilla quest'anno in Warzone. Henderson aveva descritto due concept art del gioco che mostravano i famosi mostri cinematografici: King Kong che scacciava dal cielo un aereo della Seconda Guerra Mondiale e Godzilla che sparava il suo famoso raggio blu brillante contro dei soldati.

Anche la descrizione fornita dalla voce narrate del trailer lascia spazio a pochi dubbi, che si ricollega indiscutibilmente al risveglio di Godzilla e King Kong negli ultimi film della saga cinematografica.

Non dovremo aspettare molto per scoprirlo: la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone sarà disponibile dal 27 aprile, ovviamente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.