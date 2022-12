COD Modern Warfare 2: offertissima Amazon, è minimo storico (-23€)

Regalo di Natale posticipato? Perché non pensare all’amatissimo Call of Duty Modern Warfare 2 che adesso puoi acquistare al suo minimo storico su Amazon. Il nuovo gioco della serie, grazie ad uno sconto aggiuntivo al checkout, può essere tuo a soli 56,99 euro. Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

Call of Duty Modern Warfare 2: è il momento giusto con questa offerta

Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo capitolo della pluripremiata saga di sparatutto militari in prima persona di Activision.

Sequel del reboot lanciato nel 2019, e ancora oggi amatissimo dagli appassionati, propone una campagna single player spettacolare con il ritorno di personaggi amati del calibro del capitano John Price, di John “Soap” MacTavish, di Kyle “Gaz” Garrick e del lupo solitario amato da tutti: Simon Riley, noto come “Ghost”.

Non mancano naturalmente le tante modalità pensate per divertirsi in multiplayer, accompagnate di recente dal lancio di Warzone 2.0.

Call of Duty Modern Warfare 2 è destinato ad essere uno dei giochi online più gettonati dei prossimi mesi: non ti rimane che farlo tuo ad un prezzo super, solo 56,99 euro per la versione PS5.

