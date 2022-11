Call of Duty Warzone 2.0 è disponibile: a che ora puoi iniziare a giocare

Per gli amanti dei videogiochi, specie del multiplayer online, è un grande giorno perché arriva il lancio del tanto atteso Call of Duty Warzone 2.0.

La nuova versione dello sparatutto multiplayer battle royale gratis arriva a poche settimane dal debutto di Modern Warfare 2 e a due anni di distanza dal predecessore. Warzone 2.0 introduce una nuova mappa con ben 18 punti di interesse.

Quando si inizia a giocare a Call of Duty Warzone 2.0?

La data di inizio di Call of Duty Warzone 2.0 è fissata per oggi, mercoledì 16 novembre 2022, alle 19 ora italiana. Il primo Warzone andrà offline poco prima del lancio del suo successore, mentre da qualche giorno è già possibile pre-scaricare il titolo dai rispettivi Store.

Warzone 2.0 segna il debutto della nuova mappa ambientata nella città di Al Mazrah, sita all’interno della Repubblica Unita di Adal, che si contraddistingue per 18 importanti punti di interesse. Le varie mappe Al Bagra Fortress, Embassy, Zarqwa Hydroelectric, Taraq, Sariff Bay e Sa’id saranno tutte sub-sezioni di Al Mazrah.

Per il futuro, Activision ha già delineato il quadro di quello che ci aspetta. In concomitanza con la prima stagione di contenuti per Modern Warfare 2, abbiamo dunque il debutto di Warzone 2.0, insieme alla nuova modalità DMZ, mappe multiplayer reinventate, una nuova missione Operazioni Speciali, il primo Raid a tre giocatori e un evento lancio a tema.

Call of Duty Warzone 2.0 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

