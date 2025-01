Coca-Cola festeggia il PizzaDay: ricevi 5 euro di sconto su Just Eat

Il 17 gennaio è il World Pizza Day: un’intera giornata dedicata a uno dei piatti italiani più amati al mondo. Per celebrare il PizzaDay, Coca-Cola (che, tra l’altro, ben si accompagna a una buona margherita) ha lanciato una promozione valida tra il 17 e il 19 gennaio: un buono sconto di 5 euro da spendere sulla piattaforma di delivery Just Eat. Ecco tutti i dettagli.

Just Eat e Coca-Cola: 5 euro di sconto

Come ricevere 5 euro di sconto su Just Eat? Per prima cosa è necessario effettuare un ordine – tramite l’omonima applicazione, oppure attraverso il sito web – dall’importo minimo di 12 euro, tra il 17 e il 19 gennaio.

Inserendo il codice promozionale COCACOLAPIZZADAY, sarà possibile ricevere uno sconto di 5 euro sul costo complessivo dell’ordine. Non è, naturalmente, obbligatorio ordinare pizza, ma potrebbe essere un’ottima occasione per festeggiare il World Pizza Day mangiando la propria preferita, magari – perché no – accompagnata da una lattina di Coca-Cola.

Ricordiamo che la promozione Coca-Cola e Just Eat è disponibile solamente tra il 17 e il 19 gennaio. Il codice promo COCACOLAPIZZADAY va inserito al momento dell’acquisto, nell’apposito riquadro.