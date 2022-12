Coca Cola: 11€ per la box di Natale limitata e doni 15 pasti in beneficienza

Accaparrarti adesso da Amazon la box di Natale di Coca Cola in edizione super limitata. La prendi a 11€ circa appena, è piena di sorprese e non solo. Infatti, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, con l’acquisto di ogni confezione, doni 15 pasti ai più bisognosi.

Fatti un regalo e fai un bellissimo gesto: completa l’ordine al volo per prenderla adesso. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua limitata.

Coca Cola: la box di Natale è meravigliosa

Bellissima già la confezione, ancora più interessante il contenuto. Infatti, al suo interno troverai 2 bottiglie della celeberrima bevanda (una al gusto standard e una invece zero zuccheri). Oltre a questo, un bellissimo paio di guanti e un caldo cappello: tutto brandizzato e di un meraviglioso rosso.

Un bellissimo regalo per te, un meraviglioso pensiero per chi ami. Come anticipato, per ogni box di Natale di Coca Cola che deciderai di acquistare, donerai – tramite Banco Alimentare – ben 15 pasti a chi ne ha bisogno:

Sostieni l’impegno di Banco Alimentare: per ogni box acquistata aiuterai Banco Alimentare a donare alimenti pari a 15 pasti a chi ne ha bisogno per far vivere a tutti il calore del giorno più speciale dell’anno.

Completa l’ordine al volo per accaparrarti questa meraviglia in edizione limitata adesso, direttamente da Amazon, ad appena 11,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

