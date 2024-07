CMF Phone 1, super offerta per il Day 1: ChatGPT e design unico nel suo genere

E’ appena stato annunciato e può già essere tuo ad un prezzo fortemente scontato. Parliamo del CMF Phone 1, primo smartphone della linea entry-level della NOTHING. La sua peculiarità? La scocca posteriore è facilmente removibile e sostituibile, usando il cacciavite incluso nella confezione.

Questo consente di personalizzare il telefono con un gran numero di accessori diversi e, soprattutto, permette anche di accedere facilmente alla batteria – facilitando le operazioni di riparazione. Per celebrarne il lancio, oggi il CMF Phone 1 può essere tuo a soli 199,99€, con un imperdibile sconto del 16%.

Ma andiamo a vedere tutte le sue caratteristiche principali. Il cuore del CMF Phone 1 è il potente processore MediaTek Dimensity 7300 5G, realizzato con processo TSMC a 4 nm, che offre un’efficienza energetica straordinaria. Con 8 GB di RAM, espandibili fino a 16 GB grazie al RAM Booster, tutte le applicazioni sono accessibili in un attimo, garantendo un multitasking senza interruzioni.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5.000 mAh, che assicura un’autonomia fino a due giorni con una singola carica. Supporta la ricarica rapida da 33 W, che consente di raggiungere il 50% della carica in soli 20 minuti, e include la tecnologia Battery Health per una durata prolungata della batteria.

Il display Super AMOLED da 6,67 pollici, con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e una luminosità massima di 2000 nits, offre immagini vivide e dettagliate. La tecnologia HDR 10+ assicura una qualità visiva superiore per video e giochi. Non manca, ovviamente, nemmeno l’ultima versione di Android 14 (Nothing OS 2.6) con tante chicche interessanti, come l’integrazione nativa con ChatGPT. Acquistalo subito a meno di 200€!