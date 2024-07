CMF Phone 1: ottimo smartphone a soli 199€ (-16%)

Cerchi un nuovo smartphone ma hai un budget di soli 200 Euro? Grazie al marchio CMF e agli sconti Amazon, non è assolutamente un problema! Il CMF Phone 1 è uno smartphone che combina potenza, efficienza e design avanzato, e per poco è disponibile con uno sconto del 16%, a soli 199,99€ invece di 239,00€. Si tratta di un dispositivo è dotato del processore MediaTek Dimensity 7300 5G, con tecnologia di processo a 4nm di TSMC, pensato per garantirti un’efficienza energetica all’avanguardia e massima fluidità!

Ottimo rapporto qualità/prezzo con CMF Phone 1

La batteria da 5.000 mAh del CMF Phone 1, combinata con l’efficienza energetica del processore, consente un utilizzo fino a 2 giorni con una sola carica. Inoltre, la ricarica rapida da 33 W permette di caricare il 50% della batteria in soli 20 minuti. La tecnologia Battery Health sviluppata da CMF prolunga ulteriormente la durata della batteria grazie a modalità di ricarica intelligenti e personalizzate.

Il comparto fotografico del CMF Phone 1 è eccezionale, con una fotocamera principale Sony da 50 MP dotata di un sensore dedicato ai ritratti, apertura f/1,8 e campo visivo di 79º. La fotocamera frontale da 16 MP invece sfrutta algoritmi fotografici avanzati per ottenere selfie nitidi e dettagliati. Da menzionare anche l’ottima tecnologia TrueLens Engine 2.0 che utilizza algoritmi avanzati di fotografia computazionale per catturare dettagli intricati in ogni scatto!

Il display Super AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, luminosità massima di 2000 nits e supporto HDR 10+ invece ti assicura un’esperienza visiva straordinaria. Con Nothing OS 2.6, basato su Android 14, il CMF Phone 1 offre un’interfaccia utente pulita e innovativa, garantendo due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Sfrutta lo sconto del 16% finché sei ancora in tempo! Non aspettare ancora.