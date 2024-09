CMF Phone 1 in offerta su Amazon prezzo scontato per tutte le colorazioni (anche in 5 rate)

Il CMF Phone 1 è una delle ultime novità della gamma di dispositivi Nothing. Si tratta di uno smartphone veloce, ottimizzato e con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso oggi, è ora possibile acquistare il CMF Phone 1 con un prezzo scontato di 219 euro. L’offerta riguarda tutte e tre le colorazioni del dispositivo che può essere acquistato, dagli utenti abilitati ai pagamenti rateali, anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.

CMF Phone 1: ora il prezzo è giusto

Il nuovo CMF Phone 1 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300, uno dei chip più potenti in questa fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha connettività Dual SIM ed è dotato del sistema operativo Android 14 con due major update garantiti. C’è il sensore di impronte sotto al display mentre non c’è il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il CMF Phone 1 con un prezzo scontato di 219 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito allo sconto è sufficiente premere sul box qui di sotto, raggiungere la pagina Amazon del prodotto e poi completare l’acquisto della versione desiderata.