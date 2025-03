CMF Phone 1 in offerta su Amazon: un'ottima scelta a questo prezzo (anche in 5 rate)

Il CMF Phone 1 si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo smartphone a poco più di 200 euro: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Nothing con un prezzo scontato di 209 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è disponibile per tre diverse colorazioni.

CMF Phone 1: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica del CMF Phone 1 comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che il SoC MediaTek Dimensity 7300, supportato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone aggiunge una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con Nothing OS. Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali. Non c’è, invece, il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il CMF Phone 1 al prezzo scontato di 209 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul banner qui di sotto. È possibile scegliere tra tre diverse colorazioni.