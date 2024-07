CMF Phone 1: in offerta lancio su Amazon a meno di 200€ è il LOW COST da prendere

Chi è alla ricerca di uno smartphone economico, con un budget inferiore ai 200 euro, può puntare sull’ottimo CMF Phone 1, ora disponibile in offerta lancio con un prezzo scontato di 199 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto dedicato allo smartphone di Nothing basta premere sul box qui di sotto.

CMF Phone 1: un best buy a meno di 200 euro

Il CMF Phone 1 è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di uno smartphone da prendere a meno di 200 euro. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il dispositivo è dotato del SoC MediaTek Dimensity 7300, uno dei più potenti di questa fascia di prezzo, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone può contare anche su di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con Nothing OS. Il dispositivo è dotato del sensore di impronte digitali mentre non c’è il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il CMF Phone 1 con un prezzo scontato di 199 euro. Lo smartphone è disponibile in promo lancio e può essere acquistato tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e il dispositivo è venduto direttamente da Amazon.