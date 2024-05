CMF Buds Pro in offerta su Amazon: suono premium, prezzo iper-competitivo

Prestazioni da fuori classe, prezzo ultra-competitivo. E’ questa la filosofia dei prodotti della linea CMF di NOTHING, brand di Carl Pei. E gli auricolari CMF Buds Pro non sono affatto da meno: oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo spettacolare. Li paghi appena 47€, un prezzo davvero ottimo.

Gli auricolari sono equipaggiati con driver dinamici in polimero cristallino liquido e poliuretano, che offrono bassi profondi e potenti e alti nitidi. Questo li rende ideali per una vasta gamma di generi musicali, dal pop al rock. Inoltre, supportano i codec SBC e AAC, garantendo una qualità audio elevata su diversi dispositivi​.

I CMF Buds Pro sono dotati di cancellazione attiva del rumore con tre livelli di intensità, efficaci nel bloccare i rumori ambientali indesiderati. La modalità trasparenza permette di percepire i suoni circostanti quando necessario, sebbene questa funzione sia più utile durante le chiamate o in ambienti meno rumorosi​.

Con una durata della batteria fino a 11 ore senza ANC e 7 ore con ANC attivato, gli auricolari offrono un’ottima autonomia. La custodia di ricarica estende la durata complessiva fino a 39 ore senza ANC. Inoltre, supportano la ricarica rapida, offrendo 4 ore di ascolto con soli 10-15 minuti di carica​.

L’applicazione Nothing X permette di personalizzare l’equalizzatore e i controlli touch degli auricolari, offrendo un’esperienza d’uso su misura per ogni utente. Questo livello di personalizzazione, insieme alla qualità audio e alla durata della batteria, rende i CMF Buds Pro un’ottima scelta per chi cerca auricolari true wireless di alta qualità a un prezzo accessibile. Non perdere questa offerta!