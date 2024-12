CMF Buds in offerta a 35€ su Amazon: sono un BEST BUY

Le CMF Buds di Nothing sono le cuffie true wireless da prendere oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare gli auricolari al prezzo scontato di 35 euro, con tre colorazioni disponibili e anche la possibilità di pagare in 3 rate. A questo prezzo, le cuffie di Nothing non hanno rivali e sono il best buy del momento. Le CMF Buds in offerta oggi sono vendute e spedite direttamente da Amazon e sono acquistabili premendo sul box qui di sotto.

CMF Buds: un best buy su Amazon

Le CMF Buds sono un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless di qualità avendo a disposizione un budget contenuto. Tra le caratteristiche troviamo la cancellazione attiva del rumore, con anche la modalità Trasparenza, e la possibilità di impostare una modalità a bassa latenza. La gestione delle varie funzioni avviene tramite l’app Nothing X da installare sullo smartphone. Da segnalare anche un’ottima autonomia, ben superiore alla media, con 8 ore di riproduzione con una carica completa e con 35,5 ore di autonomia considerando anche la carica aggiuntiva della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le CMF Buds al prezzo scontato di 35 euro. Le cuffie true wireless di Nothing sono disponibili nella versione venduta direttamente da Amazon e con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni (arancione, bianco e nero). La promozione è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.