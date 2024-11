CMF Buds by Nothing: auricolari wireless unici e inimitabili, tuoi a 32€

Di auricolari wireless ce ne sono talmente tanti sul mercato che a volte diventa persino difficile scegliere. Perciò ho deciso di segnalarti questa ottima occasione che trovi in esclusiva su Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello CMF Buds by Nothing a soli 32,90 euro, invece che 39 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 16% sono da prendere al volo. Anche perché il costo è vicinissimo al più basso di sempre, per cui è un vero affare. Avrai per le mani delle cuffiette Bluetooth dal design unico e inimitabile, con resistenza all’acqua, connessione multidispositivo, cancellazione del rumore e modalità trasparenza.

CMF Buds by Nothing: a questo prezzo sono da avere adesso

Gli auricolari wireless CMF Buds by Nothing hanno un design In-ear con inserti in silicone mobili che si adattano alle orecchie e garantiscono una perfetta stabilità. Possiedono comandi touch su ogni auricolari per rispondere alle chiamate, stoppare le tracce musicali e regolare il volume. Sono leggerissimi e confortevoli.

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore, unita ai 4 microfoni HD, potrai fare chiamate perfette e senza disturbi. E la modalità trasparenza ti permette di parlare con chi ti sta accanto senza togliere le cuffiette. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP54 e quindi li potrai indossare anche mentre svolgi attività sportive. Le puoi collegare simultaneamente a 2 dispositivi e mantengono una connessione stabile e senza latenza. Inoltre godono di un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica e oltre 35 ore grazie alla custodia.

Fai alla svelta perché difficilmente una promozione così allettante potrà durare ancora a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi CMF Buds by Nothing a soli 32,90 euro, invece che 39 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.