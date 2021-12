Clownfield 2042, ecco il gioco che sfotte Battlefield 2042 e gli NFT!

Si pensava fosse uno scherzo e invece è realtà: Riverside Sports annuncia Clownfield 2042, un nuovo sparatutto multiplayer che in teoria è disponibile da oggi su Steam, anche se non è ancora acquistabile.

La sua particolarità? Lo suggerisce in modo non tanto indiretto il nome: è un progetto pensato evidentemente per prendersi gioco di Battlefield 2042 e, per non farsi mancare niente, mette nel mirino anche le criptovalute e il sistema degli NFT, non particolarmente amato dalla community videoludica.

Clownfield 2042, come funziona il gioco che prende in giro Battlefield 2042?

Ci affidiamo direttamente alla descrizione ufficiale fornita dallo sviluppatore che è già di per sé tutta un programma:

“Clowfield 2042 è un FPS in cui assumi il ruolo di un soldato unico equipaggiato con sei armi, che deve combattere il nemico e vincere al fronte. Dopo il criptocrash del 2022 causato dagli NFT, la maggior parte delle nazioni è crollata e si è formata in un'unione nota come “No-Clowns”. Tu sei uno di loro, armati e preparati per la guerra.”

Il resto della presentazione scimmiotta chiaramente quelle utilizzate non solo da Battlefield, ma in generale dagli sparatutto online. In particolare, si parla della presenza di tre mappe (War Island, Paradise City e The Heat), sei armi (2 fucili d'assalto, 1 pistola, 1 fucile da cecchino, 1 lanciarazzi e 1 fucile a pompa), tre modalità di gioco tutte denominate come “Clownfare” e…un sistema di IA, definito al momento molto buono.

Lo stile grafico è leggero e parodistico: esattamente come nel Battlefield 2042 saranno presenti dei tornado pensati per creare scompiglio nelle mappe di gioco. Pare che si potrà anche guidare dei veicoli: insomma, un titolo veramente completo.

Come dicevamo in apertura, Clownfield 2042 dovrebbe essere disponibile da oggi, ma la pagina Steam ad ora non permette di effettuarne l'acquisto. Che alla fine sia tutto uno scherzo? Lo scopriremo nelle prossime ore.