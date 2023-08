Climatizzatore Portatile 9000 Btu: solo 189€ su eBay ed è tuo

Grazie al Climatizzatore Portatile 9000 Btu di Akai ottieni un fresco piacevole e asciutto in tutte le stanze, senza dover avviare lavori in casa o installazioni. Dotato di 4 ruote con cerniera a 360 gradi, lo sposti dove vuoi ed è subito pronto all’uso. Oggi su eBay si acquista a soli 189 euro! Non perdere questa occasione, approfittane subito. La quantità disponibile è limitata quindi ti consigliamo di essere veloce.

Ovviamente, con eBay hai anche la consegna gratuita a domicilio. In più, se lo desideri, puoi anche dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. In pratica puoi pagare questo ordine da soli 63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire attivando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Climatizzatore Portatile 9000 Btu Akai: 3 funzioni in 1

Con il Climatizzatore Portatile 9000 Btu di Akay hai 3 funzioni disponibili in un unico dispositivo. Infatti, oltre a funzionare come condizionatore, producendo aria fredda per portare la stanza alla temperatura desiderata, può anche essere utilizzato come comodo ventilatore. In questo modo avrai una leggera brezza, come un vento naturale, regolabile alla potenza che desideri. Infine, può essere utilizzato anche come deumidificatore così da rendere più salubre ogni stanza della casa.

Acquistalo immediatamente ora che costa solo 189 euro. Non ti dimenticare che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.