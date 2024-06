Climatizzatore Beko Motus in super offerta a 349,90€ da Unieuro

Tra le migliori offerte dell’ultimo volantino Unieuro Black Summer Friday segnaliamo il climatizzatore Beko Motus, in vendita a 349,90 euro invece del prezzo consigliato di 499,90 euro. La promo in corso offre il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, la consegna gratuita a casa e la possibilità di pagare in 3 rate da 116,63 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

Capacità di raffreddamento pari a 12000BTu/h e classe di efficienza energetica A++ sono due dei principali punti di forza del climatizzatore Beko Mono split, che rientra tra i migliori climatizzatori per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato.

Climatizzatore Beko Motus in offerta a 349,90 euro sul sito di Unieuro

Al di là della capacità di raffreddamento da 12000BTu/h e alla classe di efficienza energetica A++, il climatizzatore Beko offre ulteriori elementi degni di rilievo. Tra questi si annovera il programma SelfClean+, che consente di godere di un ambiente domestico salubre, attraverso l’eliminazione di eventuali residui di polvere.

Un’altra chicca del Beko Motus è la connettività Wi-Fi: l’utente non deve far altro che scaricare l’applicazione Home Whiz per controllare e monitorare il proprio condizionatore con un semplice tap. L’app è disponibile sia sugli smartphone Android che su iPhone.

Beko Motus, climatizzatore con classe di efficienza energetica A++, è in offerta al prezzo scontato di 349,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Volendo, è possibile dilazionare la spesa in tre rate mensile a interessi zero scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal.