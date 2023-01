Citofono SMART a 24€: sconto Amazon dell'80%, pochissimi pezzi

Il campanello smart è un prodotto utilissimo per sapere sempre chi c’è alla porta, anche quando non sei in casa. Lo installi in pochissimo tempo, lo abbini allo smartphone tramite specifica applicazione e sei subito pronto a utilizzarlo. Se qualcuno suona alla porta, puoi sapere in tempo reale chi c’è alla porta e non solo. Infatti, grazie all’audio bidirezionale, puoi anche interagire in tempo reale.

Non perdere l’occasione di risparmiare l’80% su Amazon e prenderlo a 24€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Il kit è composto da 2 pezzi. Il primo, basterà montarlo all’esterno e collegarlo a Internet tramite WiFi e con il supporto dell’applicazione per smartphone. La seconda unità sarà invece da sistemare all’interno e suonerà ogni volta che c’è qualcuno alla porta. Ovviamente, riceverai anche una notifica sullo smartphone.

Uno dei principali punti di forza di questo prodotto è il completo funzionamento senza fili: nessun vincolo di cavi. Soprattutto, per l’installazione non servirà alcun intervento tecnico di sorta, potrai fare tutto da solo e in pochissimi minuti. Il sensore fotografico supporta la visione notturna e il rilevamento dei movimenti: non ti sfuggirà niente.

Il momento è perfetto per fare un goloso affare su Amazon. Completa l’ordine al volo, risparmia l’80% e porta a casa adesso questo spettacolare citofono smart a 24€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. La disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.