Citofono rotto? La soluzione SMART che costa appena 15€ (su Amazon)

Se hai il citofono rotto o da tempo volevi metterne un secondo all’entrata che ti dà sul giardino, ecco che puoi farlo spendendo letteralmente una cifra irrisoria. Tutto è possibile ed Amazon ne è il testimone visto che ti mette questo campanello senza fili a portata di mano con una spesa sciocca.

Forse l’idea non ti aveva mai sfiorato per paura che potesse richiedere un patrimonio ed invece no, appena 15€ e qualche centesimo se ti colleghi subito. Completa l’acquisto prima che la promozione termini.

Neanche le spedizioni sono un problema visto che con Prime attivo, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Citofono che non funziona addio grazie a questo campanello

Si tratta di un campanello senza fili che ha due pezzi. Uno lo agganci proprio fuori casa o dove ti serve, mentre l’altro funziona come un citofono. Ti permette di sapere chi è all’entrata senza affacciarti letteralmente dalla finestra.

Semplicissimo da montare, si fa utilizzare in un battibaleno e poi è così semplice che una volta che ci prendi la mano, diventa un gesto irrisorio andare a questo e non più verso il tuo vecchio citofono.

Lo puoi personalizzare letteralmente come vuoi dal momento che non solo ha il volume regolabile, ma anche la suoneria! Sappi che ci metterai un po’ a scegliere la tua preferita dal momento che in sistema ce ne sono ben 36! Mentre i livelli di suono sono impostati su cinque intensità differenti.

Portati avanti e acquista al volo questo campanello senza fili, è geniale e costa pochissimo. Su Amazon l’offerta non durerà per sempre, dici addio al citofono rotto e rimedia spendendo appena 15€ con un solo click. Come ti dicevo, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.