Circle to Search ora disponibile su Honor Magic V3 e sugli Honor 200

Honor ha annunciato la disponibilità della funzione Circle to Search di Google sui suoi dispositivi di punta, tra cui il pieghevole Honor Magic V3 e le unità della serie Honor 200.

I sopracitati smartphone offrono adesso agli utenti la possibilità di sfruttare i progressi più recenti dell’intelligenza artificiale per un’esperienza di ricerca semplificata ed immediata.

Circle to Search arriva sui più recenti smartphone Honor

La funzionalità Circle to Search permette di cercare rapidamente informazioni su qualsiasi contenuto visibile sullo schermo del telefono, semplicemente cerchiando o evidenziando un testo, un’immagine o un video. Questa innovazione consente di effettuare ricerche senza dover cambiare applicazione, migliorando l’esperienza d’uso e rendendo più intuitiva la navigazione e l’interazione con i contenuti digitali.

L’attenzione di Honor verso l’AI non è una novità. Da tempo l’azienda ha fatto dell’intelligenza artificiale una priorità strategica, sviluppando un ecosistema avanzato attraverso la collaborazione con partner tecnologici e un costante lavoro di ricerca e sviluppo. La strategia AI di Honor integra sia le capacità AI su dispositivo e sia quelle su cloud, garantendo un’esperienza fluida e sicura per l’utente. A tal proposito, la sicurezza è un altro aspetto fondamentale per l’azienda, che ha proceduto all’implementazione di una struttura a più livelli e del sistema Honor Personal Cloud Compute.

Presentato a IFA 2024, Honor Magic V3 si distingue non solo per essere lo smartphone pieghevole più sottile al mondo ma anche per le sue innovative funzionalità AI, come Eraser e Face to Face Translation sviluppate in collaborazione con Google. La società ha anche introdotto tecnologie di protezione come AI Defocus Eye Protection e AI Deepfake Detection Anti-Fraud. Inoltre, con MagicOS 8.0.1, la produttività viene ulteriormente potenziata grazie a strumenti avanzati come Magic Portal e Magic Capsule.

La serie Honor 200, che ha debuttato lo scorso giugno, è disponibile con prezzi a partire da 399,90 euro, mentre Honor Magic V3 è in vendita a partire da 1999 euro.